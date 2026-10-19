쿠팡, 지역 소상공인 76개사 기획전…31일까지 판로 지원

AI 핵심 요약beta
- 쿠팡은 19일 영·호남 소상공인 76개사 기획전을 진행했다
- 참여 업체들은 8주간 디지털 역량 교육과 맞춤형 컨설팅을 받았다
- 쿠팡은 상품 노출 확대와 마케팅 지원으로 온라인 판로를 지원했다
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[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 쿠팡은 영·호남 지역 소상공인 76개사가 참여하는 '디지털 점프업 상생 기획전'을 오는 31일까지 진행한다고 19일 밝혔다.
참여 업체들은 쿠팡의 '디지털 점프업 아카데미' 교육을 이수하고 맞춤형 컨설팅을 받았다. 쿠팡은 기획전 운영과 마케팅 지원을 통해 이들 업체의 상품 노출을 확대할 계획이다.
아카데미는 지역 소상공인의 온라인 시장 진출을 돕는 프로그램이다. 참여 업체들은 8주간 온·오프라인으로 인공지능(AI) 활용법, 상품 기획·등록, 디지털 마케팅, 상품 콘텐츠 개선 등을 배웠다.
교육 이후에는 쿠팡 브랜드 매니저(BM)가 상품을 진단하고 맞춤형 컨설팅을 제공했다. 이번 기획전은 교육·컨설팅을 마친 업체에 실제 온라인 판매 기회를 제공하는 후속 과정이다.
전북 익산의 식품업체 스퀘어푸드랩은 1대1 컨설팅을 통해 상품 상세페이지의 디자인과 정보 구성을 개선했다. 이 업체는 곡물 혼합분말과 그래놀라 등을 판매한다.
부산의 정성깃든은 천연조미료와 맛간장·맛육수 등을 판매한다. 오프라인 중심이던 판매 경로를 온라인으로 넓히고 고객 반응을 바탕으로 주력 상품을 발굴하고 있다.
kji01@newspim.com