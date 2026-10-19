퀄컴, 강릉서 V2X 기술 소개...차량 센서 한계 보완

AI 핵심 요약beta
- 퀄컴은 19일부터 강릉 ITS 총회에서 V2X 안전 기술을 선보였다
- 차량·도로·보행자를 실시간 연결해 센서 한계를 보완했다
- 7개 데모로 스마트 인프라와 교통 안전 활용 사례를 소개했다
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김상표 퀄컴코리아 사장, '교통 안전 혁신 가속화' 주제 기조연설
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 퀄컴이 지능형교통체계(ITS) 세계총회에 참가해 차량 센서의 감지 한계를 보완하는 차량·사물간 통신(V2X) 기반 안전 기술을 소개했다.
퀄컴은 19일부터 23일까지 강릉 올림픽파크에서 열리는 '2026 강릉 ITS 세계총회'에 참가한다고 밝혔다. V2X 기반 교통 안전 기술을 선보인다.
퀄컴은 행사 기간 7개 데모를 통해 확장형 V2X, 첨단운전자보조시스템(ADAS) 기반 V2X, 스마트 인프라, 글로벌 V2X 등을 전시한다. 각 전시에서는 V2X가 기존 차량 센서를 보완하고 차량과 도로 인프라, 도로 이용자를 실시간으로 연결해 교통 안전과 효율성을 높이는 활용 사례를 소개한다.
V2X 기술은 차량과 도로 인프라, 이륜차 및 보행자 간 직접적인 실시간 통신을 지원한다. 카메라나 레이더와 달리 비가시거리에서도 주변 환경과 정보를 주고받을 수 있어 사각지대와 센서 감지 범위 밖의 위험 요소를 파악하고 사전에 경고할 수 있다.
V2X 기술은 현재 전 세계에서 실제 구축 및 적용이 확대되고 있다. 여러 국가에서 V2X 기술이 적용된 도로 인프라가 구축되고 있으며, V2X 기능을 장착한 차량도 출시돼 실제 도로에서 활용되고 있다.
이날 김상표 퀄컴코리아 사장은 '교통 안전 혁신 가속화'를 주제로 기조연설을 진행한다. 그는 "퀄컴은 40년 이상 모바일 연결성 혁신을 주도해온 경험을 바탕으로 V2X 기술의 표준화부터 상용화와 실제 도로 적용까지 다양한 협력 기업들과 글로벌 생태계 발전을 이끌어왔다"며 "한국에서도 실제 도로 환경을 반영한 상호운용성 검증을 기반으로 보다 안전하고 지능적인 교통 시스템 구축을 지원하고 있다"고 말했다.
ITS 세계총회는 세계 각국의 정부·산업계·학계 관계자와 기술 전문가가 지능형 교통체계의 정책과 기술, 서비스를 논의하는 세계 최대 규모의 행사다. 올해는 '이동성을 넘어 하나 되는 세계'를 주제로 차량 연결 기술 및 자율주행, 스마트 인프라 및 교통 관리, 모빌리티 서비스, AI 및 데이터 기반 시스템, 정책·거버넌스·표준 등을 다룬다.
raul1649@newspim.com