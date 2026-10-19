'2026 강릉 ITS 세계총회' 개막…AI와 자율주행 기술 논의 시작

AI 핵심 요약beta
- 국토교통부와 강릉시는 19일 ITS 세계총회를 개회했다
- 총회에는 90여 개국 6만 명이 참가해 미래 교통기술을 논의한다
- 자율주행·AI 교통관리 등 기술 전시와 시연이 23일까지 진행된다
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[강릉=뉴스핌] 이형섭 기자 = 국토교통부와 강릉시가 주최하는 '2026 강릉 ITS 세계총회'가 19일 강릉 올림픽파크에서 개회했다.
이번 총회는 개회식과 함께 전시장, 기술 시연, 학술 세션 등이 진행되며 국내외 참가자를 맞이했다. 참석자들은 전시장을 탐방하고 자율주행차량 탑승 프로그램 등에 참여해 다양한 ITS 기술과 서비스를 접할 수 있었다.
'Beyond Mobility, Connected World(이동성을 넘어 하나되는 세계)'를 주제로 하는 이번 총회는 23일까지 이어지며 국내외 정부, 기업, 학계 관계자들이 모여 AI 및 자율주행을 포함한 미래 교통기술과 ITS의 발전 방향에 대한 논의를 진행할 예정이다.
올해 총회는 90여 개국에서 약 6만 명이 참가할 것으로 예상되며 108개 기관 및 기업이 428개 부스를 통해 전시를 실시한다. 또 449편의 논문이 선정돼 193개 세션에서 발표될 예정이다. 국내외 참가자들은 이 자리에서 기술과 정책을 논의하며 직접 기술을 체험할 기회를 가지게 된다.
개회식은 강릉컨벤션센터에서 열렸다. 대형 북 공연과 함께 개회 선언, 내빈 소개, 환영사, 기조연설 및 명예의 전당 시상이 진행됐다. 홍지선 장관을 비롯해 우상호 강원도지사 등 장관급 인사와 대륙 사무국 대표 등 주요 관계자들이 참석해 미래 ITS에 대한 비전과 메시지를 교환했다.
전시장 개관식은 이날 오전 11시 30분 강릉 스피드스케이팅경기장에서 열렸다. 주요 인사들은 테이프 커팅을 통해 전시장의 공식 개관을 알리고 참가자들은 ITS 기술과 서비스에 대해 살펴봤다. 이번 전시에서는 자율주행, 커넥티드카, AI 기반 교통관리 등 다양한 미래 모빌리티 기술이 소개된다.
오후에는 씨마크호텔에서 'AI 기반 ITS를 통한 미래 교통 혁신'을 주제로 장관회의가 열린다. 한국과 독일, 말레이시아, 미국, 싱가포르, 아일랜드, 카자흐스탄 등 9개 국가의 장관급 인사들이 모여 미래 ITS 정책 및 국제 협력 방안에 대해 논의할 예정이다.
첫날에는 참가자들이 자율주행차량과 스마트 주차 시스템 등을 직접 경험할 수 있는 기술 시연 프로그램이 운영된다. 참가자들은 올림픽파크를 순환하는 자율주행차량을 탑승해 실제 운행 환경에서 자율주행 기술을 체험하는 시간을 갖는다.
2026 강릉 ITS 세계총회는 20일부터 전체 회의와 학술 세션, 전시회, 기술시연 등 여러 프로그램이 순차적으로 진행될 예정이다. 참가자들은 관련 정책과 새로운 기술 사례를 공유하며 각 도시의 교통 환경에 맞는 해결책을 모색할 것으로 기대된다.
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