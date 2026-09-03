마마무 문별, 미주투어 비하인드 공개…시크·큐트 매력 겸비

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 마마무 문별이 월드투어 비하인드 사진을 공개하며 다채로운 매력을 뽐냈다.

문별은 지난달 31일 자신의 사회관계망서비스(SNS) 계정을 통해 다수의 사진과 글을 게재했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 마마무 문별. [사진=문별 인스타그램] 2026.09.03 alice09@newspim.com

공개된 사진에는 월드투어 시애틀 공연의 무대 뒤 모습과 공연 스타일링, 개인 일상 등이 다채롭게 담겼다.

문별은 콘서트 의상 중 멤버 휘인이 선물해준 양말을 매치하며 "찰떡"이라며 만족도를 드러냈다.

또 다른 사진에서는 오리인형의 가방과 노란색 머리띠를 착용해 귀여운 매력을 어필했으며, 팬들이 준 선물을 품에 안고 행복하게 웃는 모습도 공개돼 시선을 끈다.

마지막은 미주투어를 함께한 스태프들과 함께 한 사진을 공개하며 "남은 투어도 화이팅"이라는 문구를 남겼다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 마마무 문별. [사진=문별 인스타그램] 2026.09.03 alice09@newspim.com

문별이 속한 마마무는 대규모 월드투어 '포워드(4WARD)'를 진행 중이다. 서울을 시작으로 가오슝, 마카오, 홍콩, 마닐라를 뜨겁게 달군 것은 물론 뉴욕, 시카고, 포트워스, 시더파크, 로스앤젤레스, 산호세, 켄트까지 미국 7개 도시를 찾아 완전체 저력을 발휘했다.

투어명 '포워드'는 네 멤버를 상징하는 숫자 '4'와 전진을 뜻하는 '포워드(FORWARD)'를 결합해 다시 하나로 뭉친 마마무가 새로운 여정을 써 내려간다는 의미를 담았다.

마마무는 오는 19일 인도네시아 자카르타에서 월드투어를 진행한다. 이후 마마무는 멜버른, 시드니, 홍콩, 쿠알라룸푸르, 도쿄 등에서 공연을 이어갈 예정이다.

alice09@newspim.com