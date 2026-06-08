마마무 서울 콘서트, 빅크서 온라인 생중계

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[서울=뉴스핌] 조한웅 기자 = 올인원 엔터테크 플랫폼 빅크(BIGC)가 걸그룹 마마무(MAMAMOO)의 서울 콘서트 온라인 라이브 스트리밍 티켓 예매를 진행한다고 밝혔다.

빅크는 자체 글로벌 라이브 스트리밍 서비스 '빅크 ON'을 통해 마마무 월드투어 '[4WARD]' 서울 공연 3일차(DAY 3) 무대를 실시간 중계할 예정이다. 현장을 찾지 못하는 관객들도 온라인으로 공연을 시청할 수 있다.

온라인 라이브 티켓은 지난 5일 오후 5시부터 빅크 플랫폼에서 판매를 시작했다. 상품은 라이브 시청권으로 구성된 'LIVE DAY 3 ONLY'와 한정판 특전이 포함된 'LIVE DAY 3 BENEFIT' 등 2종으로 운영된다. 예매는 공연 당일인 6월 21일 오후 3시까지 가능하다.

특전 패키지 구매자에게는 한정판 포토카드와 럭키드로우 참여 기회 등이 제공된다.

마마무는 오는 6월 19일부터 21일까지 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 월드투어 '[4WARD]' 서울 공연을 개최한다. 이번 공연은 약 4년 만의 완전체 콘서트로 진행된다.

서울 공연 이후에는 아시아와 미주 지역 주요 도시를 순회하는 월드투어 일정도 이어질 예정이다.

빅크는 공연 및 아티스트 IP 기반의 티켓 예매, 라이브 스트리밍, 팬 커뮤니티 서비스 등을 운영하고 있다.

[이미지=알비더블유]

whitss@newspim.com