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성평등부, 청소년 미혼 한부모 자립 지원 확대…대학·취업·의료비 돕는다

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  • 성평등가족부가 3일 청소년 미혼 한부모 지원을 확대했다
  • 천주교 서울대교구청서 장학·취업 축하 간담회를 열었다
  • 교육·취업·긴급의료비로 자립 지원을 넓혔다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'우리 원더패밀리' 월 50만원 생활비…대학 장학금 최대 300만원
자격증·인턴십에 긴급 의료비까지…청소년 한부모 6명 성과 격려

[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 청소년 미혼 한부모가 자녀 양육과 학업을 병행하며 안정적으로 자립할 수 있도록 교육·취업과 긴급 의료비 등 지원을 확대한다고 3일 밝혔다.

성평등부는 이날 오전 천주교 서울대교구청에서 천주교 서울대교구, 우리금융미래재단과 함께 '청소년 미혼 한부모 장학·취업 축하 간담회'를 열었다.

성평등가족부는 청소년 미혼 한부모가 자녀 양육과 학업을 병행하며 안정적으로 자립할 수 있도록 교육·취업과 긴급 의료비 등 지원을 확대한다. [AI 일러스트=챗GPT]

간담회는 자녀를 키우면서 대학 진학과 자격증 취득, 취업 등에 성공한 청소년 미혼 한부모의 자립 성과를 격려하고 향후 필요한 지원에 대한 의견을 듣기 위해 마련됐다.

행사에는 원민경 성평등부 장관과 구요비 천주교 서울대교구 총대리주교, 임종룡 우리금융미래재단 이사장, 청소년 미혼 한부모 6명이 참석했다.

참석자들은 자녀를 양육하며 학업과 경제활동을 병행해 대학에 진학하거나 우수한 학업 성적을 거두고 자격증 취득과 취업에 성공한 사례를 공유했다. 대학 진학·성적 우수 장학금과 취업 축하금도 전달됐다.

이번 행사는 성평등부와 천주교 서울대교구, 우리금융미래재단이 추진하는 청소년 미혼 한부모 자립 지원사업 '우리 원더패밀리'의 하나다.

세 기관은 2023년부터 청소년 미혼 한부모에게 월 50만원의 생활비를 지원해 왔다. 올해부터는 생계 지원을 넘어 교육·취업과 긴급 의료비까지 사업 범위를 확대했다.

교육·취업 분야에서는 금융·인성·부모교육 등 온라인 교육을 제공하고 대학 진학이나 우수한 성적을 거둔 경우 1인당 최대 300만원을 지원한다.

취업 관련 자격증을 취득하면 최대 150만원의 축하금을 지급하며 단기 인턴십 프로그램과도 연계한다. 수술이나 치료가 긴급한 가정에는 1인당 최대 800만원 범위에서 의료비를 실비로 지원한다.

지원 대상은 미성년 또는 청소년 미혼 한부모로 임신부도 포함된다. 19세 이하 미혼모·부는 소득 수준과 관계없이 우선 지원하며 20~24세 저소득 청소년 미혼모·부는 소득 기준 등을 고려해 선별 지원한다. 사업 규모는 연간 최대 20억원이다.

이날 소개된 사례 가운데 19세인 한 청소년 한부모는 출산지원시설의 도움으로 자녀를 출산한 뒤 육아와 학업을 병행해 올해 대학에 입학했다. 또 다른 19세 한부모는 미용 관련 학과에 진학한 뒤 자격증을 취득하고 경제활동과 학업을 함께 이어가고 있다.

21세 청소년 한부모는 자녀의 언어·인지치료 비용을 '우리 원더패밀리' 사업으로 지원받으며 반도체 관련 학과에서 우수한 성적을 거뒀고 대학원 진학 후 연구원을 목표로 하고 있다. 22세 한부모는 사업을 통해 바리스타 자격증을 취득한 뒤 커피전문점에 취업했다.

원 장관은 "자녀를 돌보면서 학업과 취업을 함께 이어가는 일이 쉽지 않은 상황에서도 자신의 미래를 만들어가고 있는 청소년 한부모들의 노력에 응원의 마음을 전한다"며 "청소년 한부모가 생활 안정을 넘어 배움과 일의 기회를 충분히 누리고 자신의 꿈을 실현할 수 있도록 민관이 함께 실질적인 자립 지원을 강화해 나가겠다"고 밝혔다.

jane94@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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