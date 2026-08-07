원민경 장관, 청소년쉼터 방문…폭염 속 가정 밖 청소년 안전 점검

AI 핵심 요약beta
- 원민경 장관이 7일 금천여자단기청소년쉼터를 방문한다.
- 폭염 속 가정 밖 청소년 안전과 대응체계를 점검한다.
- 성평등가족부는 냉방·안전시설 개선도 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
올해 기능보강 예산 5억원 투입해 생활환경 개선
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 원민경 장관이 폭염으로부터 가정 밖 청소년의 안전을 확보하기 위해 7일 서울 금천구 시립금천여자단기청소년쉼터를 방문한다.
이번 방문은 전국적으로 폭염 중대경보가 확대된 데 따라 청소년쉼터의 온열질환 대응 체계와 안전수칙 준수 여부를 확인하기 위해 마련됐다. 원 장관은 쉼터 운영 현황과 폭염 대비 상황을 점검하고 시설 종사자와 입소 청소년의 의견도 들을 예정이다.
청소년쉼터는 가출 등 위기 상황에 놓인 청소년을 조기에 발견해 보호하는 생활 기반 시설이다. 입소 청소년에게 의식주를 제공하고 심리·정서 상담과 교육, 문화활동, 학업 및 자립 준비 등을 지원한다.
현재 전국에서는 청소년쉼터 139곳이 운영되고 있다. 쉼터 수는 2024년 137곳에서 지난해 138곳으로 늘었으며 올해 8월 기준 139곳으로 확대됐다.
성평등가족부는 폭염과 집중호우 등 여름철 자연재난에 대비해 쉼터의 노후 시설을 개선하는 기능보강 사업도 추진하고 있다. 올해 관련 예산으로 5억원을 확보해 냉방과 안전 관련 시설 개선을 지원하고 있다. 원 장관이 방문하는 금천구 쉼터도 조만간 기능보강 공사에 들어갈 예정이다.
원 장관은 현장에서 쉼터의 폭염 대응 상황과 운영 현황을 보고받은 뒤 시설 종사자와 간담회를 진행한다. 이어 입소 청소년들과 대화하고 시설 내부를 살펴볼 계획이다.
원 장관은 "연일 이어지는 폭염 속에서 가정 밖 청소년과 시설 종사자의 안전이 최우선으로 중요하다"며 "가정 밖 청소년은 물론 한부모가족과 여성폭력 피해자 등 취약계층을 보호하는 현장에서 폭염 피해가 발생하지 않도록 지방정부 및 관계기관과 긴밀히 협력하고 현장 점검도 지속해서 이어가겠다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com