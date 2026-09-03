진진경, 5일 '그 강을 건너지 마오' 발매…'고맙소' 이어 두 번째 리메이크

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 보컬리스트 진진경이 '그 강을 건너지 마오'를 새롭게 선보인다.

3일 음원제작사 요구르트스튜디오에 따르면 진진경이 부른 리메이크곡 '그 강을 건너지 마오'가 오는 5일 음원플랫폼을 통해 발매된다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 보컬리스트 진진경. [사진=요구르트스튜디오] 2026.09.03 alice09@newspim.com

진진경은 중국 틱톡(도우인)을 통해 한국 가요를 자신만의 감성으로 노래하며 큰 사랑을 받아왔다. 최근 조항조 원곡의 '고맙소' 리메이크에 이어 프로듀서 알고보니혼수상태와 다시 한번 손잡고, 가수 양지은이 불러 큰 사랑을 받은 '그 강을 건너지 마오'를 재해석했다.

'그 강을 건너지 마오'는 2021년 TV조선 '미스트롯2'에서 양지은이 최종 결과 '진'에 오르는 데 결정적인 역할을 한 곡이다. 발표 이후에도 수많은 가수들에 의해 꾸준히 재해석되며 많은 사랑을 받아온 명곡으로, 이번에는 진진경 특유의 깊고 애절한 감성을 입혀 또 다른 색깔로 재탄생했다.

음악 작업에는 수많은 히트곡과 명곡을 탄생시키며 사랑 받아온 국민 작곡 듀오 알고보니혼수상태가 원 저자권자로서 직접 편곡에 참여했다.

이도훈 요구르트스튜디오 대표는 "최신 발표곡 '고맙소'에 이어 두 번째 리메이크 시리즈로 호흡을 맞춘 진진경과 알고보니혼수상태가 '그 강을 건너지 마오'를 통해 또 어떤 깊은 울림을 전할지 많은 기대를 가져달라"고 당부했다.

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