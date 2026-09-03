진진경, 5일 '그 강을 건너지 마오' 발매…'고맙소' 이어 두 번째 리메이크

AI 핵심 요약beta
- 진진경이 3일 ‘그 강을 건너지 마오’ 리메이크 발매를 알렸다.
- 이 곡은 5일 음원플랫폼을 통해 공개된다.
- 알고보니혼수상태가 편곡에 참여해 새 감성을 더했다.
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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 보컬리스트 진진경이 '그 강을 건너지 마오'를 새롭게 선보인다.
3일 음원제작사 요구르트스튜디오에 따르면 진진경이 부른 리메이크곡 '그 강을 건너지 마오'가 오는 5일 음원플랫폼을 통해 발매된다.
진진경은 중국 틱톡(도우인)을 통해 한국 가요를 자신만의 감성으로 노래하며 큰 사랑을 받아왔다. 최근 조항조 원곡의 '고맙소' 리메이크에 이어 프로듀서 알고보니혼수상태와 다시 한번 손잡고, 가수 양지은이 불러 큰 사랑을 받은 '그 강을 건너지 마오'를 재해석했다.
'그 강을 건너지 마오'는 2021년 TV조선 '미스트롯2'에서 양지은이 최종 결과 '진'에 오르는 데 결정적인 역할을 한 곡이다. 발표 이후에도 수많은 가수들에 의해 꾸준히 재해석되며 많은 사랑을 받아온 명곡으로, 이번에는 진진경 특유의 깊고 애절한 감성을 입혀 또 다른 색깔로 재탄생했다.
음악 작업에는 수많은 히트곡과 명곡을 탄생시키며 사랑 받아온 국민 작곡 듀오 알고보니혼수상태가 원 저자권자로서 직접 편곡에 참여했다.
이도훈 요구르트스튜디오 대표는 "최신 발표곡 '고맙소'에 이어 두 번째 리메이크 시리즈로 호흡을 맞춘 진진경과 알고보니혼수상태가 '그 강을 건너지 마오'를 통해 또 어떤 깊은 울림을 전할지 많은 기대를 가져달라"고 당부했다.
alice09@newspim.com