KB증권, 은퇴 중장년·이주여성 자립 돕는 '베이커리 굿니스' 출범

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예비사회적기업 인증…수익금 지역사회 환원

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = KB증권이 은퇴 중장년과 다문화 이주여성의 경제적 자립을 지원하는 사회공헌 사업 '베이커리 굿니스'의 공식 출범을 알렸다.

KB증권은 지난 1일 서울 강서구 등촌동에서 '베이커리 굿니스' 오픈 기념식을 개최했다고 3일 밝혔다.

행사에는 진교훈 강서구청장과 전헌배 한국공항공사 김포공항장 직무대리, 노종갑 KB증권 경영관리그룹장, 고건상 강서희망나눔복지재단 이사장 등이 참석해 사업의 시작을 축하했다.

'베이커리 굿니스'는 취업 취약계층인 은퇴 중장년과 다문화 이주여성을 대상으로 제과·제빵 기술 교육부터 매장 운영까지 연계해 경제적 자립을 지원하는 민·관·공 협력형 일자리 창출 프로젝트다.

지난 1일(화) 서울 강서구 등촌동 '베이커리 굿니스'에서 열린 오픈 기념식에서 주요 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. 사진 왼쪽에서 세 번째부터 고건상 강서희망나눔복지재단 이사장, 전헌배 한국공항공사 김포공항장 직무대리, 진교훈 서울 강서구청장, 노종갑 KB증권 경영관리그룹장. [사진=KB증권]

이번 사업은 서울시 내 취약계층 비율이 높은 강서구를 거점으로 추진됐다. 한국공항공사는 매장 임대료와 시설·장비 구입을 지원했고, KB증권은 매장 인테리어를 후원했다.

사업은 지난해 말부터 준비를 시작해 참여자 모집과 전문 교육을 거쳤으며, 지난 6월 오프라인 매장을 열었다. 이어 7월에는 사업성과 공익성을 인정받아 예비사회적기업 인증도 획득했다.

최근 금융권은 단순 기부를 넘어 취약계층의 일자리와 자립을 지원하는 사회공헌 사업을 확대하고 있다. 직업 교육과 창업 지원을 연계한 ESG 활동이 기업의 대표적인 사회적 가치 창출 모델로 자리 잡는 추세다.

'베이커리 굿니스'에서 발생하는 빵과 음료 판매 수익금은 신규 창업과 고용 창출, 취약계층 지원 등 지역사회에 전액 재투자된다. 안정적인 운영 기반을 마련해 2027년 정식 사회적기업 인증을 받는 것이 목표다.

노종갑 KB증권 경영관리그룹장은 "참여자들의 땀과 열정으로 문을 연 '베이커리 굿니스'가 단순한 일터를 넘어 희망의 터전이 되길 기대한다"며 "KB증권은 앞으로도 일회성 지원에 그치지 않고 취약계층의 실질적인 자립을 돕는 사회공헌 활동을 통해 포용금융과 지역사회 상생의 가치를 지속적으로 실천해 나가겠다"고 말했다.

plum@newspim.com