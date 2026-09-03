김종철 경찰청장 대행, 지휘부 회의서 "뼈저린 반성·철저한 쇄신해야"

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"국민 생명·안전 지켜야 할 역할 못해"

"경찰개혁추진단 출범시킬 것"

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 김종철 신임 경찰청장 직무대행(경찰청 차장)이 경찰 지휘부 회의를 열고 "뼈저린 반성과 철저한 쇄신"을 강조했다.

김종철 직무대행은 3일 서울 서대문구 경찰청에서 전국 경찰지휘부 회의를 열고 "반성과 사죄의 말씀을 드린다"며 이같이 말했다.

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 3일 오전 김종철 신임 경찰청장 직무대행이 서울 서대문구 경찰청에서 전국 경찰지휘부 회의를 진행하고 있다. 2026.09.03 calebcao@newspim.com

지휘부 회의에는 국가수사본부장, 전국 시·도경찰청장 등이 참석했다. 지휘부 회의 슬로건은 '경찰이 부족했습니다. 뼈저린 반성과 철저한 쇄신으로 경찰을 기본부터 다시 세우겠습니다'이다.

김 대행은 "장윤기 사건과 제주 실종 은폐 사건에서 국민의 생명과 안전을 지켜야 할 경찰이 제 역할을 다하지 못했다"며 "저를 비롯한 경찰 지휘부 모두는 하나하나 원인을 철저히 확인하고 바로잡아 국민의 질문에 책임 있게 답하겠다"고 말했다.

이어 "초기 대응부터 보고·지휘·종결, 최종 책임까지 국민 안전의 골든타임을 놓치지 않는 대응체계를 확립하겠다"며 "현재 진행 중인 전국 실종사건에 대한 점검을 신속하고 철저히 진행해 부적절한 업무 행태가 확인되면 지위와 직급을 막론하고 엄중히 책임을 묻겠다"고 강조했다.

김 대행은 사건 암장과 부실, 불공정 수사 우려를 씻어내야 한다고도 강조했다. 이를 위해 경찰 자체 개혁 기구인 경찰개혁추진단을 꾸리겠다고 언급했다.

김 대행은 "수사 역량과 전문성을 높이기 위해 경찰 수사 전반에 대한 제도적 보완책을 마련하겠다"며 "범죄 피해자 보호, 지원도 한층 강화하겠다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 조준경 기자 = 3일 김종철 신임 경찰청장 직무대행이 서울 서대문구 경찰청에서 전국 경찰지휘부 회의를 주재하고 있다. 2026.09.03 calebcao@newspim.com

김 대행은 지휘부 회의 종료 뒤 오후에 실종 사건 허위 종결 사건이 발생한 제주경찰청을 현장 방문할 예정이다.

그는 취재진과 만난 자리에서 "(제주 방문이) 유가족에 대해서, 또 우리 국민에 대한 최소한의 예의이자 도리가 아닌가 해서 결정하게 됐다"고 전했다.

calebcao@newspim.com