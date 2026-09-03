브릴스, 포스코센터서 무인 바리스타 로봇 운영

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

하반기 라떼아트 솔루션 출시 예정

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 로봇 모듈화 플랫폼 솔루션 기업 브릴스가 서울 강남구 테헤란로 포스코센터 스틸라운지에 자체 개발한 무인 바리스타 로봇 솔루션을 설치하고 운영을 시작했다.

브릴스는 3일 이번 도입이 포스코그룹으로부터 70억원 규모의 투자를 유치한 이후 첫 실증 사례라고 밝혔다. 회사는 자동차·반도체 등 제조 현장에서 활용해 온 로봇 제어 기술을 식품·외식(F&B) 분야로 확대하고 있다.

포스코센터 로봇 카페는 평일 오전 7시30분부터 오후 4시까지 운영된다. 아메리카노와 핫·아이스 카페라떼 등 4종을 주력 메뉴로 판매하며 아메리카노 가격은 2000원이다.



브릴스에 따르면 운영을 시작한 이후 하루 평균 판매량은 150잔 이상이다.

브릴스 로고. [사진=브릴스]

이번 솔루션에는 브릴스가 자체 개발한 협동로봇 'BRS0509C'가 탑재됐다. 원두 투입량과 추출 비율, 스팀 온도, 밀크폼 형성 등을 실시간 센서 피드백 기반 알고리즘으로 제어한다.

우유의 신선도를 관리하는 기능과 커피 제조 완료 후 고객이 제품을 가져가기 전까지 온도를 유지하는 기능도 적용했다. 브릴스는 무인 공정을 통해 사람의 직접 개입을 줄이고 제조 과정의 위생 관리와 제품 품질의 일관성을 확보할 수 있다고 설명했다.

포스코는 스마트 사옥 환경 조성과 임직원 복지 강화를 위해 해당 로봇 카페를 도입했다.

포스코 관계자는 "임직원들의 복리후생을 강화하고 스틸라운지를 스마트한 휴게 공간으로 만들고자 바리스타 로봇을 도입했다"며 "전문점 수준의 고품질 커피를 빠르고 편리하게 즐길 수 있어 직원들의 만족도가 높다"고 말했다.

브릴스는 올해 하반기 센서 기반 정밀 제어 기술을 고도화해 라떼아트를 구현하는 바리스타 로봇 솔루션도 출시할 예정이다.

바리스타 로봇은 브릴스의 로봇 모듈화 플랫폼 기술을 활용한 솔루션 가운데 하나다. 회사는 앞서 기업 현장에 바리스타 로봇 솔루션을 공급했으며 브릴스 사내 로봇 카페에서도 임직원 복지용으로 운영하고 있다.

식품 분야에서는 육가공 프라이머 로봇 솔루션과 3차원(3D) 형상 인식 기반 감자 박피 로봇 솔루션 등을 개발하고 있다. 생산·품질관리·물류 과정에 적용하는 인공지능(AI) 기반 식품가공 로봇 솔루션으로 제품군을 확대한다는 계획이다.

전진 브릴스 대표는 "포스코센터 로봇 카페는 산업 현장에서 검증된 정밀 로봇 제어 기술과 피지컬 AI 기술을 F&B 영역에 적용한 사례"라며 "하반기 라떼아트 솔루션을 시작으로 F&B 로봇 솔루션 라인업을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔다.

dconnect@newspim.com