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제논, 상반기 매출 전년比 331%↑…작년 매출 돌파

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AI 핵심 요약

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  • 제논이 3일 상반기 매출 117억6000만원을 올렸다.
  • 상반기 영업이익 22억원으로 수익성도 크게 개선했다.
  • 엔터프라이즈 AX 확대 속 코스닥 상장도 추진했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

금융·공공서 제조·제약까지 AX 고객군 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 생성형 인공지능(AI) 솔루션 기업 제논이 올해 상반기 매출 117억6000만원을 기록하며 지난해 연간 매출을 넘어섰다.

제논은 3일 올해 상반기 별도 기준 매출이 117억6000만원으로 전년 동기 27억3000만원보다 331% 증가했다고 밝혔다. 상반기 만에 2025년 연간 매출을 넘어선 규모다.

상반기 영업이익은 22억원으로 지난해 연간 영업이익 7억원의 3.1배 수준을 기록했다. 상반기 영업이익률은 18.7%로 지난해 연간 영업이익률 6%보다 12.7%포인트 높았다.

제논은 2024년부터 3년 연속 흑자를 이어가고 있다.

[자료=제논]

회사는 엔터프라이즈 인공지능 전환(AX) 사업 확대가 매출과 수익성 개선에 영향을 미쳤다고 설명했다. 자체 AX 플랫폼 '제노스(GenOS)'를 중심으로 금융권 프로젝트를 확대하는 동시에 공공·발전 분야에서 제조·제약 등으로 고객군을 넓히고 있다.

제논은 2017년 AI 전문 컨설팅 기업으로 출발했다. 현재 제노스를 기반으로 AI 전략 수립부터 개발·도입·운영까지 기업의 AI 전환 과정을 지원하고 있다.

회사는 비씨카드, 미래에셋증권, 한국중부발전 등을 고객사로 확보하고 있다. 기존 금융권을 중심으로 진행하던 프로젝트를 확대하면서 최근에는 제약 등 다른 산업으로 적용 영역을 넓히고 있다.

신규 사업도 추진하고 있다. 피지컬 AI 분야에서는 지난 3월 전담 랩을 개소하고 KB금융그룹과 시니어 요양 케어 피지컬 AI '젠피(GenP)' 상용화를 목표로 연구개발을 진행하고 있다.

기업·소비자간거래(B2C) 분야에서는 AI 에이전트 통합 포털 '제나(GenA)'를 선보였다. 최근 과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원이 추진한 '모두의 AI' 사업에도 제나를 기반으로 참여를 추진했다.

실행형 AI '원에이전트(OneAgent)'를 통한 사업 확대도 진행 중이다. 원에이전트는 AI가 운영체제와 화면을 조작하는 '컴퓨터 유즈(Computer Use)'와 '브라우저 유즈(Browser Use)' 기술을 기반으로 업무 수행 과정을 자동화하는 솔루션이다.

해외 사업에서는 인도네시아 현지 법인을 설립하고 비전 AI 기반 품질 검수 자동화 솔루션과 생성형 AI 플랫폼을 중심으로 시장 진출을 추진하고 있다.

제논은 지난 6월 임시주주총회를 열고 주재걸 한국과학기술원(KAIST) AI대학원 교수를 사외이사로 선임했다. 회사는 주 교수의 AI 연구 경험을 중장기 기술·사업 전략 수립에 활용할 계획이다.

상장 절차도 진행 중이다. 제논은 지난 7월 한국거래소에 코스닥 상장예비심사청구서를 제출하고 일반상장 트랙을 통한 코스닥 상장을 추진하고 있다.

고석태 제논 대표는 "제논은 기술 자체의 가능성에 머무르기보다 AI가 실제 고객의 업무에 활용되고 성과를 만들어낼 수 있도록 기술과 서비스를 구현하는 데 집중해왔다"며 "이러한 노력이 올해 상반기 매출 성장과 수익성 개선이라는 성과로 이어졌다고 생각한다"고 말했다.

이어 "앞으로도 엔터프라이즈 AX 사업의 경쟁력을 강화하는 동시에 새로운 시장의 사업화를 구체화하며 다음 성장 단계로 나아가겠다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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