가전 제어 넘어 집이 알아서 움직인다…LG전자, IFA서 '실행형 AI홈'

AI가전·씽큐 온·호미 연결…집안 에너지부터 생활패턴까지 통합 관리

전시 부스 46% B2B 상담공간…주택·빌딩으로 AI홈 사업 확장

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 인공지능(AI) 홈을 단순히 가전을 연결하고 제어하는 수준에서 벗어나 사용자의 생활 패턴을 이해하고 필요한 기능을 먼저 제안·실행하는 단계로 확장한다. 가전과 AI홈 허브, 플랫폼에 에너지 관리와 외부 서비스까지 연결해 집 전체를 하나의 AI 생태계로 운영하고, 이를 주택을 넘어 빌딩·오피스 등 B2B 시장까지 넓힌다는 전략이다.

LG전자는 4일부터 닷새간 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회 'IFA 2026'에 참가한다고 3일 밝혔다. 약 3745㎡ 규모의 전시 공간에서 '당신에게 맞춘 혁신'을 주제로 150여개 제품을 선보인다. 특히 전체 부스의 약 46%를 비즈니스 파트너 전용 상담 공간으로 꾸려 역대 최대 규모의 프라이빗 부스를 운영한다.

LG전자가 독일 베를린에서 현지시간 4일부터 닷새간 열리는 유럽 최대 가전 전시회 'IFA 2026'에 참가해 집 안 공간과 제품, 서비스를 AI로 연결하는 'AI홈'을 선보인다. 모델이 홈로봇 'LG 클로이드'의 지휘 아래 제품과 기술, 서비스가 하나의 AI 생태계로 연결되는 모습을 담은 전시 콘텐츠 'LG AI 오케스트라'를 감상하고 있다.[사진=LG전자 제공]

이번 전시에서 가장 눈에 띄는 변화는 AI가 실제 행동까지 수행하는 '실행형 AI홈'이다. LG전자는 AI홈 플랫폼 씽큐에 자율형 AI 에이전트 기능을 강화한 '씽큐 클로'를 처음 공개한다. 씽큐 클로는 AI홈 허브 '씽큐 온'에 탑재돼 사용자와 대화하며 생활 패턴과 상황을 파악한 뒤 필요한 기능을 먼저 제안하고 실행한다. 웹 검색이나 캘린더 등 외부 서비스와도 연동된다.

예컨대 거실에서는 귀가 시간에 맞춰 온도와 공기질을 미리 조절하고, 주방에서는 냉장고 속 식재료와 가족 일정을 토대로 메뉴와 조리 순서를 제안한다. 침실에서는 다음 날 일정과 수면 환경을 고려해 에어컨과 조명을 조절하는 식이다. 개별 가전에 AI 기능을 넣는 데서 나아가 집이라는 공간 전체를 AI가 조율하도록 한 것이다.

에너지 관리 영역도 넓혔다. LG전자는 2024년 인수한 스마트홈 플랫폼 기업 앳홈의 '호미'를 활용해 가전과 냉난방공조(HVAC), 태양광, 에너지저장장치(ESS)를 하나로 연결하는 홈에너지관리시스템(HEMS)을 선보인다. 호미는 5만개 이상의 IoT 기기를 연결할 수 있는 개방형 플랫폼으로, LG전자는 이를 다세대 주택 등 B2B 솔루션으로도 확대할 계획이다.

LG전자가 독일 베를린에서 현지시간 4일부터 닷새간 열리는 유럽 최대 가전 전시회 'IFA 2026'에 참가해 집 안 공간과 제품, 서비스를 AI로 연결하는 'AI홈'을 선보인다. 모델이 차별화된 디자인과 AI 기술을 적용한 프리미엄 가전 라인업 'LG 시그니처' 제품을 살펴보고 있다. [사진=LG전자 제공]

유럽 시장을 겨냥한 고효율 가전도 전면에 내세운다. 냉장고에서 시작한 '핏 앤 맥스' 제품군을 세탁기와 건조기, 식기세척기까지 확대하고 유럽 최고 에너지 등급인 A등급보다 사용량을 최대 70% 더 줄인 제품을 선보인다. 공간 효율과 전기료 부담을 중시하는 유럽 소비자 수요를 동시에 겨냥했다.

LG전자는 AI홈을 가정에서 상업용 공간으로도 확장한다. '씽큐 프로'를 통해 빌딩과 오피스의 가전, 공조, 에너지 설비를 통합 관리하고, AI 기반 공간 운영 사업을 확대할 방침이다. 백승태 LG전자 HS사업본부장 부사장은 "보다 편리해지고 확장된 AI홈 생태계로 글로벌 프리미엄 가전 시장에서의 리더십을 공고히 할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com