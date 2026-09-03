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가전 제어 넘어 집이 알아서 움직인다…LG전자, IFA서 '실행형 AI홈'

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AI 핵심 요약

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  • LG전자가 3일 IFA 2026서 실행형 AI홈을 공개했다.
  • 씽큐 클로가 생활패턴을 읽고 기능을 먼저 제안·실행했다.
  • AI홈과 에너지관리, 오피스까지 B2B 확장에 나섰다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

AI가전·씽큐 온·호미 연결…집안 에너지부터 생활패턴까지 통합 관리
전시 부스 46% B2B 상담공간…주택·빌딩으로 AI홈 사업 확장

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = LG전자가 인공지능(AI) 홈을 단순히 가전을 연결하고 제어하는 수준에서 벗어나 사용자의 생활 패턴을 이해하고 필요한 기능을 먼저 제안·실행하는 단계로 확장한다. 가전과 AI홈 허브, 플랫폼에 에너지 관리와 외부 서비스까지 연결해 집 전체를 하나의 AI 생태계로 운영하고, 이를 주택을 넘어 빌딩·오피스 등 B2B 시장까지 넓힌다는 전략이다.

LG전자는 4일부터 닷새간 독일 베를린에서 열리는 유럽 최대 가전 전시회 'IFA 2026'에 참가한다고 3일 밝혔다. 약 3745㎡ 규모의 전시 공간에서 '당신에게 맞춘 혁신'을 주제로 150여개 제품을 선보인다. 특히 전체 부스의 약 46%를 비즈니스 파트너 전용 상담 공간으로 꾸려 역대 최대 규모의 프라이빗 부스를 운영한다.

LG전자가 독일 베를린에서 현지시간 4일부터 닷새간 열리는 유럽 최대 가전 전시회 'IFA 2026'에 참가해 집 안 공간과 제품, 서비스를 AI로 연결하는 'AI홈'을 선보인다. 모델이 홈로봇 'LG 클로이드'의 지휘 아래 제품과 기술, 서비스가 하나의 AI 생태계로 연결되는 모습을 담은 전시 콘텐츠 'LG AI 오케스트라'를 감상하고 있다.[사진=LG전자 제공]

이번 전시에서 가장 눈에 띄는 변화는 AI가 실제 행동까지 수행하는 '실행형 AI홈'이다. LG전자는 AI홈 플랫폼 씽큐에 자율형 AI 에이전트 기능을 강화한 '씽큐 클로'를 처음 공개한다. 씽큐 클로는 AI홈 허브 '씽큐 온'에 탑재돼 사용자와 대화하며 생활 패턴과 상황을 파악한 뒤 필요한 기능을 먼저 제안하고 실행한다. 웹 검색이나 캘린더 등 외부 서비스와도 연동된다.

예컨대 거실에서는 귀가 시간에 맞춰 온도와 공기질을 미리 조절하고, 주방에서는 냉장고 속 식재료와 가족 일정을 토대로 메뉴와 조리 순서를 제안한다. 침실에서는 다음 날 일정과 수면 환경을 고려해 에어컨과 조명을 조절하는 식이다. 개별 가전에 AI 기능을 넣는 데서 나아가 집이라는 공간 전체를 AI가 조율하도록 한 것이다.

에너지 관리 영역도 넓혔다. LG전자는 2024년 인수한 스마트홈 플랫폼 기업 앳홈의 '호미'를 활용해 가전과 냉난방공조(HVAC), 태양광, 에너지저장장치(ESS)를 하나로 연결하는 홈에너지관리시스템(HEMS)을 선보인다. 호미는 5만개 이상의 IoT 기기를 연결할 수 있는 개방형 플랫폼으로, LG전자는 이를 다세대 주택 등 B2B 솔루션으로도 확대할 계획이다.

LG전자가 독일 베를린에서 현지시간 4일부터 닷새간 열리는 유럽 최대 가전 전시회 'IFA 2026'에 참가해 집 안 공간과 제품, 서비스를 AI로 연결하는 'AI홈'을 선보인다. 모델이 차별화된 디자인과 AI 기술을 적용한 프리미엄 가전 라인업 'LG 시그니처' 제품을 살펴보고 있다. [사진=LG전자 제공]

유럽 시장을 겨냥한 고효율 가전도 전면에 내세운다. 냉장고에서 시작한 '핏 앤 맥스' 제품군을 세탁기와 건조기, 식기세척기까지 확대하고 유럽 최고 에너지 등급인 A등급보다 사용량을 최대 70% 더 줄인 제품을 선보인다. 공간 효율과 전기료 부담을 중시하는 유럽 소비자 수요를 동시에 겨냥했다.

LG전자는 AI홈을 가정에서 상업용 공간으로도 확장한다. '씽큐 프로'를 통해 빌딩과 오피스의 가전, 공조, 에너지 설비를 통합 관리하고, AI 기반 공간 운영 사업을 확대할 방침이다. 백승태 LG전자 HS사업본부장 부사장은 "보다 편리해지고 확장된 AI홈 생태계로 글로벌 프리미엄 가전 시장에서의 리더십을 공고히 할 것"이라고 말했다.

mkyo@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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