폴라리스AI, '휴머노이드·AI 디바이스' 공개

K-세이프티엑스포서 유비테크 S2·폴라리스 엣지 선보여

산업안전 현장서 중량물 운반 시연…피지컬 AI 적용 확대

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 폴라리스AI는 오는 4일까지 부산 벡스코에서 열리는 '2026 대한민국 안전산업박람회(K-SAFETY EXPO 2026)'에 참가해 산업용 휴머노이드 로봇 '유비테크(UBTECH) S2'와 현장형 인공지능(AI) 디바이스 '폴라리스 엣지(Polaris Edge)'를 선보인다고 3일 밝혔다.

폴라리스AI는 글로벌 휴머노이드 로봇 기업 유비테크의 국내 공식 판매사다. 이번 전시는 실제 산업현장 적용을 전제로 한 시연과 사업화 가능성 검증에 초점을 맞췄다.

현장에서 유비테크 S2는 사전에 설정된 작업 구역을 이동하며 박스를 파지해 지정된 장소로 운반한 뒤 대기 위치로 복귀하는 작업을 수행한다. 제조·물류 현장에서 중량물 운반과 반복 작업 등에 휴머노이드 로봇을 적용하는 시나리오다.

'2026 대한민국 안전산업박람회' 에서 휴머노이드 로봇 솔루션을 설명 중인 변지웅 폴라리스AI 부사장. [사진=폴라리스AI]

폴라리스AI는 폴라리스 엣지도 함께 선보인다. 회사는 휴머노이드 로봇과 현장형 AI 기술을 연계해 작업자의 위험 노출을 줄이고 산업현장의 안전성과 운영 효율성을 높이는 피지컬 AI 모델을 구체화할 계획이다.

이번 전시를 통해 피지컬 AI 기술의 산업현장 적용 가능성을 검증하고 실제 적용 사례를 축적한다는 방침이다. 제조·물류·산업안전 분야에서 활용 가능한 로봇 시나리오를 발굴하고 현장 실증과 레퍼런스를 기반으로 관련 사업을 확대할 예정이다.

폴라리스AI는 기존 AI 소프트웨어 사업에서 축적한 기술 역량과 휴머노이드 로봇을 결합해 피지컬 AI 사업 포트폴리오도 구축하고 있다. 단순 로봇 유통을 넘어 산업현장의 작업 환경과 요구사항에 맞춰 AI와 로봇을 연계하는 솔루션 사업으로 확장한다는 구상이다.

폴라리스AI 관계자는 "이번 전시의 목적은 휴머노이드 로봇 자체를 보여주는 것이 아니라 실제 산업현장에서 어떤 업무를 로봇으로 대체하고 보다 안전하고 효율적인 작업환경을 구축할 수 있는지를 검증하는 것"이라며 "현장 실증과 레퍼런스를 지속 축적해 피지컬 AI 사업의 상용화를 앞당기겠다"고 말했다.

폴라리스AI는 키플링을 중심으로 한 패션·컬처(F&C) 사업을 기존 사업 기반으로 유지하면서 AI 융합 솔루션과 피지컬 AI를 신규 성장축으로 육성하고 있다. 회사는 기존 사업 기반을 활용해 AI 신사업 투자를 확대하고 중장기 사업 포트폴리오를 강화할 계획이다.

dconnect@newspim.com