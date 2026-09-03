한화오션, 양밍해운서 LNG 컨테이너선 6척 수주…1.5조원 규모

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 한화오션이 대만 양밍해운으로부터 약 1조5527억원 규모의 액화천연가스(LNG) 이중연료추진 컨테이너선 6척을 수주했다. 지난해 첫 계약 이후 1년 만에 대규모 후속 수주에 성공했다.

대만 현지에서 한화오션 김희철 대표이사(오른쪽에서 세번째)와 양밍해운 차이 펑밍 회장(오른쪽에서 네번째)을 비롯한 양사 관계자들이 계약식을 마친 뒤 기념촬영을 하고 있다. [사진=한화오션]

한화오션은 양밍해운과 1만3650TEU급 LNG 이중연료추진 컨테이너선 6척에 대한 건조 계약을 체결했다고 3일 밝혔다. 선박은 거제사업장에서 건조해 2029년 하반기까지 순차적으로 인도한다.

양밍해운은 지난해 9월에도 한화오션에 1만5880TEU급 LNG 이중연료추진 컨테이너선 7척을 발주했다. 한화오션은 이번 후속 계약을 통해 양밍해운과의 장기 협력 관계를 강화한다는 계획이다.

신조선에는 한화오션이 독자 개발한 '고망간강 기반 Type-B LNG 연료탱크'가 적용된다. 영하 163도의 극저온에서도 강도와 인성을 유지하면서 기존 소재 대비 가격 경쟁력을 확보한 것이 특징이다. 최신 선형 최적화 기술도 적용해 연비와 운항·적재 효율을 높인다.

김희철 한화오션 대표는 "첫 프로젝트에서 확인된 설계·생산 기술력과 프로젝트 수행 역량에 대한 신뢰가 1년 만의 후속 수주로 이어졌다"고 말했다.

chanw@newspim.com