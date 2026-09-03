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케이엔에스·은성FA, 버스덕트 자동화 설비 고도화 착수

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AI 핵심 요약

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  • 케이엔에스 자회사 은성FA가 3일 버스덕트 설비 고도화에 착수했다.
  • 기존 로봇암 공정을 인라인 병합해 생산속도와 효율을 높일 계획이다.
  • AI 데이터센터 확대로 버스덕트 수요가 늘며 사업 확대를 추진했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

로봇암 공정 인라인 병합…생산속도·효율 개선 추진

[서울=뉴스핌] 양태훈 기자 = 첨단산업 무인 자동화 전문기업 케이엔에스의 자회사 은성FA가 글로벌 버스덕트 시장 대응을 위해 자동화 설비 고도화에 나선다.

케이엔에스는 3일 자회사 은성FA가 버스덕트 자동화 설비 고도화 프로젝트에 착수했다고 밝혔다.

이번 프로젝트는 앞서 수주한 버스덕트 자동화 설비의 생산성을 높이는 방향으로 추진된다. 기존 설비가 로봇암을 활용하는 방식이었다면 차세대 설비는 로봇암이 담당하던 공정까지 인라인 방식으로 병합해 생산속도를 높이는 구조로 개발할 예정이다.

은성FA는 인라인 자동화 방식이 적용되면 공정 효율과 시간당 생산성이 개선될 것으로 보고 있다.

케이엔에스 로고. [사진=케이엔에스]

최근 영입한 글로벌 기업 출신 엔지니어도 이번 프로젝트에 합류했다. 은성FA는 해당 인력을 중심으로 버스덕트 등 신규 자동화 설비 개발 역량을 강화하고 고객 대응 속도를 높인다는 계획이다.

회사는 인공지능(AI) 데이터센터 증설 확대에 따라 버스덕트 수요도 늘어날 것으로 보고 관련 자동화 설비 사업 확대를 추진하고 있다.

회사 측이 인용한 업계 전망에 따르면 버스덕트 시장은 지난해 약 20조원에서 2030년 33조원 규모로 성장할 것으로 예상된다. 연평균 성장률은 약 10.5% 수준이다.

은성FA는 국내 버스덕트 업체들의 생산시설 확대 움직임에 맞춰 관련 자동화 설비 수주 기회가 이어질 것으로 기대하고 있다.

케이엔에스 관계자는 "최근 구글, 아마존, 메타, 오픈AI 등 최전방 시장의 엔드유저들이 하이퍼스케일 데이터센터 증설을 확대하면서 버스덕트 수요도 가파르게 증가하고 있다"며 "이에 생산 속도와 효율을 더욱 높이는 방향으로 관련 설비 고도화 프로젝트를 시작하게 됐다"고 말했다.

이어 "앞으로도 데이터센터 시장 성장에 대응해 관련 자동화 설비 포트폴리오를 넓혀나갈 것"이라며 "모회사 역시 최근 데이터센터 등에 적용되는 배터리팩을 개발하는 등 그룹 차원에서 관련 사업을 확대하고 있다"고 덧붙였다.

dconnect@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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