삼성중공업, 서울대와 미래선박 R&D 확대…글로벌 인재 키운다

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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 삼성중공업이 서울대학교와 미래 선박 기술을 위한 중장기 연구개발(R&D) 협력을 확대한다.

최성안 삼성중공업 대표이사(부회장, 왼쪽 네번째)와 김영오 서울대학교 공과대학 학장(왼쪽 다섯번째) 등 관계자들이 2일 서울대학교 관악캠퍼스에서 열린 'SHI-SNU 미래선박기술 글로벌협력 연구센터' 설립 협약식에서 포즈를 취하고 있다. [사진=삼성중공업]

삼성중공업은 지난 2일 서울대 관악캠퍼스에서 'SHI-SNU 미래선박기술 글로벌협력 연구센터' 설립 협약을 체결했다고 3일 밝혔다. 협약식에는 최성안 삼성중공업 대표이사 부회장과 김영오 서울대 공대학장 등이 참석했다.

양측은 2016년부터 생산 효율화와 친환경 연료, 자동화, 원자력 등 조선·해양 분야에서 산학협력을 이어왔다. 새 연구센터에서는 조선·해양과 에너지 기술의 융합, 글로벌 연구 협력, 우수 연구인력 양성 등을 추진한다.

삼성중공업은 지난 8월 KAIST와 'SHI-KAIST 차세대 선박연구센터'를 개소한 데 이어 서울대까지 산학협력 네트워크를 넓혔다. KAIST 센터가 피지컬 AI 시대에 대응한 인공지능(AI)·로보틱스 기술에 집중한다면 서울대 센터는 조선·해양 원천기술과 에너지 기술을 결합해 친환경·탈탄소 및 차세대 연료 기술을 연구한다.

최 부회장은 "지속적인 협력을 이어가 산학협력의 성공적인 모델로 자리매김할 것"이라고 말했다.

chanw@newspim.com