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日 장기금리 3% 시대...일본 주식은 어디까지 버틸까

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  • 일본 장기금리 3일 만에 3%를 넘었다
  • 기업이익 기대와 AI 투자로 주식은 버텼다
  • 시장 경계선은 장기금리 4% 안팎이다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 오영상 기자 = 일본의 장기금리가 30년 만에 3%를 넘어섰다. 그동안 초저금리에 익숙했던 일본 금융시장이 본격적인 '금리 정상화' 국면에 들어섰다는 신호다.

금리 상승은 일반적으로 주식시장에 부담이지만 일본 증시는 아직 크게 흔들리지 않고 있다. 기업 실적 개선과 인공지능(AI)·반도체 투자 확대에 대한 기대가 금리 상승의 충격을 흡수하고 있기 때문이다.

이제 시장의 관심은 금리가 얼마나 더 오를지, 그리고 일본 주식이 어디까지 이를 견딜 수 있을지에 쏠리고 있다. 3일 니혼게이자이신문은 "시장에서는 장기금리가 4% 안팎까지 오르면 주식시장에 부담이 본격적으로 커질 수 있다는 경계감이 나온다"고 전했다.

◆ 30년 만에 3% 돌파...'초저금리 시대' 끝났다

1일 일본 채권시장에서 10년 만기 국채 금리는 한때 3.005%까지 올랐다. 1996년 이후 약 30년 만에 가장 높은 수준이다.

일본의 장기금리는 2025년 10월 다카이치 사나에 총리 취임 당시 1.6%대에 머물렀지만, 불과 1년이 채 되지 않아 1.4%포인트가량 상승했다.

일본은행(BOJ)이 오랜 기간 유지해온 초저금리 정책에서 벗어나 금리를 정상화하는 과정에 더해, 일본 정부의 재정 부담에 대한 우려까지 겹치면서 국채 매도가 이어지고 있다. 국채 가격이 떨어지면 시장금리는 상승한다.

주목할 점은 금리가 이처럼 빠르게 오르고 있는데도 일본 주식시장이 견조하다는 것이다.

1일 도쿄증권거래소의 대표 지수인 도쿄증권거래소주가지수(TOPIX, 토픽스)는 9거래일 연속 상승하며 4181포인트로 마감했다. 사상 최고치인 4197포인트에 바짝 다가섰다. 닛케이225평균주가지수는 6만6215엔으로 소폭 하락했지만, 장기금리가 3%를 넘어선 이후에는 오히려 상승하는 모습을 보이기도 했다.

일본의 장기금리 3% 시대가 열렸다. [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 금리 오르는데 주식은 왜 버티나

금리가 오르면 주식에는 여러 경로를 통해 부담이 커진다.

기업 입장에서는 대출과 회사채 발행 등에 드는 이자 비용이 증가한다. 투자자 입장에서는 미래에 벌어들일 기업의 이익을 현재 가치로 환산할 때 적용하는 금리가 높아지기 때문에 주식의 적정 가치도 낮아진다. 국채 금리가 높아질수록 상대적으로 안전한 채권의 투자 매력이 커지는 것도 주식에는 불리하다.

그런데도 일본 주식이 버티는 가장 큰 이유는 기업이익 성장에 대한 기대다.

금리가 오르더라도 기업의 이익이 그보다 빠르게 늘어난다면 주가가 상승할 여지는 있다. 최근 일본 증시에서는 AI와 반도체를 비롯한 성장산업에 대한 투자 확대와 기업 실적 개선 기대가 금리 상승의 부담을 상쇄하고 있다.

결국 현재 일본 증시는 '금리가 오른다'는 사실보다 '금리가 오르는 속도보다 기업이익이 더 빠르게 증가할 수 있느냐'​를 더 중요하게 보고 있는 셈이다.

◆ 시장이 주목하는 다음 숫자는 '4%'

그렇다면 일본 주식시장은 장기금리 상승을 어디까지 견딜 수 있을까. 시장이 주목하는 기준 가운데 하나가 경제성장률과 금리의 관계다.

쉽게 말해 경제가 성장하는 속도보다 금리가 낮다면 금리가 어느 정도 오르더라도 기업과 정부가 그 부담을 감당할 여지가 있다. 반대로 금리가 경제가 성장하는 속도에 가까워지거나 이를 웃돌기 시작하면 부담이 커진다. 정부 부채의 지속 가능성을 판단할 때 활용되는 이런 논리를 경제학에서는 '도머 조건'이라고 부른다.

현재 일본은 아직 여유가 있다는 평가다. 2026년 4~6월기 일본의 명목 경제성장률은 연율 기준 4.8%로, 10년물 국채 금리 3%보다 높다. 2025년도 명목 경제성장률도 4.3%였다. 적어도 현재 수준에서는 경제가 성장하는 속도가 금리보다 빠르다는 얘기다.

이 관계는 기업에도 중요하다. 금리가 오르면 기업의 자금조달 비용이 높아지지만, 경제가 그보다 빠르게 성장하고 기업이 그만큼의 수익을 낼 수 있다면 금리 상승의 부담을 어느 정도 흡수할 수 있다.

미쓰비시UFJ모간스탠리증권의 오니시 고헤이 선임 투자전략 연구원은 "기업 입장에서는 금리 상승으로 자금조달 비용이 높아지더라도 경제성장률과 비슷한 4% 정도의 투자수익률을 기대할 수 있다는 의미"라고 설명했다. 그러면서 장기금리가 4%를 넘어가면 주식시장에서도 문제가 될 수 있다고 지적했다.

결국 일본 주식시장에서 중요한 것은 장기금리가 단순히 3%를 넘었느냐가 아니다. 금리 상승을 일본 경제의 성장과 기업이익 증가가 계속 감당할 수 있느냐가 핵심이다. 현재는 경제성장률이 금리보다 높지만, 장기금리가 4% 안팎으로 올라가면 이 균형이 깨질 수 있다.

도쿄증권거래소 [사진=로이터 뉴스핌]

◆ 은행주가 오르는 동안에는 괜찮다?

일본 주식시장의 금리 내성을 판단할 때 은행주 움직임도 중요한 신호가 될 수 있다.

일반적으로 금리가 오르면 은행에는 긍정적인 측면이 있다. 대출금리가 올라가면서 예대마진이 개선될 가능성이 있기 때문이다. 실제로 일본 은행주는 금리 상승을 수익성 개선의 기회로 받아들이며 강세를 이어가고 있다.

1일 일본의 은행업종 주가는 1993년 이후 가장 높은 수준까지 올랐다. 이런 움직임은 현재 시장이 장기금리 상승을 아직 '경기 침체를 부르는 금리 상승'보다는 '정상적인 금리 상승'​으로 받아들이고 있다는 신호로 해석할 수 있다.

하지만 금리 상승이 지나치게 빠르거나 높아지면 상황은 반대가 될 수 있다. 기업과 가계의 자금 수요가 줄어들고 대출 부실이 늘어날 수 있기 때문이다.

따라서 앞으로 일본 주식시장을 볼 때는 은행주가 금리 상승과 함께 계속 강세를 이어가는지를 살펴볼 필요가 있다. 금리가 오르는데도 은행주마저 하락하기 시작한다면 시장이 금리 상승을 '경제 정상화'가 아니라 '경기 부담'으로 받아들이기 시작했다는 신호일 수 있다.

goldendog@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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