대신증권, 반도체부터 2차전지까지…11월까지 릴레이 투자전략 세미나

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리서치센터 연구원 직접 하반기 전망 강연

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 대신증권이 반도체를 시작으로 주요 산업의 하반기 투자전략을 소개하는 릴레이 세미나를 연다.

대신증권은 3일부터 11월까지 총 6회에 걸쳐 '가을학기 릴레이 세미나'를 진행한다고 밝혔다.

이번 세미나는 시장 주요 이슈에 대한 투자자 이해를 높이고 업종별 투자전략을 제시하기 위해 마련됐다. 대신증권 리서치센터 연구원들이 직접 강연자로 나서 주요 산업 전망과 투자 포인트를 설명한다.

첫 번째 세미나는 이날 오후 4시 '반도체 투자전략'을 주제로 열린다. 류형근 연구원이 국내외 반도체 산업 동향과 투자 포인트를 소개할 예정이다.

대신증권은 오늘부터 11월까지 총 6회에 걸쳐 가을학기 릴레이 세미나를 진행한다. [이미지=대신증권]

최근 인공지능(AI) 투자 확대와 반도체 업황 변화에 대한 관심이 커지면서 증권사들은 유튜브와 온라인 세미나를 통해 투자 정보를 제공하는 콘텐츠를 확대하고 있다. 투자자들도 시장 상황에 맞춘 실시간 리서치 콘텐츠 활용이 늘어나는 추세다.

세미나는 대신증권 공식 유튜브 채널 '대신TV'에서 실시간으로 시청할 수 있다. HTS와 MTS(사이보스·크레온)에서 사전 알림을 신청하면 9월부터 11월까지 진행되는 모든 세미나 일정과 다시보기 정보를 앱 알림, 카카오톡 알림톡, 문자메시지(SMS) 등으로 받을 수 있다.

시청 고객을 위한 이벤트도 진행한다. 일정 알림을 신청하고 실시간 방송이나 다시보기를 시청한 뒤 설문에 참여하면 회차별로 30명을 추첨해 모바일 커피 쿠폰을 제공한다. 행사 기간 3회 이상 시청한 고객 가운데 10명에게는 치킨 쿠폰도 증정한다.

김광민 대신증권 영업지원센터장은 "시장 동향에 맞춰 주요 정보를 꾸준히 접할 수 있도록 릴레이 세미나를 구성했다"며 "세미나를 통해 투자자들이 시장을 이해하고 투자전략을 수립하는 데 도움이 되길 바란다"고 말했다.

plum@newspim.com