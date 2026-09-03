SK이노베이션 울산CLX, WAVE 2026서 제조AI 기술 선보인다

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생산 최적화·설비 예지정비·안전관리 등 AI 적용 사례 전시

SK AI 데이터센터서 제조현장까지 이어지는 AI 밸류체인 구현

AI와 엔지니어 역량 결합한 '듀얼 브레인' 운영체계 소개

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=SK이노베이션 울산CLX가 오는 10일부터 12일까지 울산전시컨벤션센터(UECO)에서 열리는 'WAVE 2026(울산세계미래산업박람회)'에 참가해 제조 현장에 적용 중인 인공지능(AI) 기술을 선보인다.

3일 SK이노베이션에 따르면 이번 전시는 SK그룹이 반도체와 데이터센터 등에서 축적해온 AI 역량을 실제 정유·석유화학 제조 현장에 적용하는 과정을 소개하는 데 초점을 맞췄다.

SK이노베이션 울산CLX는 이번 전시에서 자체 제조 AI 운영 방향인 '듀얼 브레인(Dual Brain)'을 중심으로 생산 최적화와 설비 예지정비, 안전·보건·환경(SHE) 등 제조 현장의 주요 AI 활용 사례를 공개한다.

듀얼 브레인은 AI의 판단 능력과 현장에서 장기간 경험을 축적한 엔지니어의 전문성을 결합한 운영 체계다. AI가 공정과 설비 상태를 분석하고 엔지니어가 이를 바탕으로 최종 판단과 대응에 나서는 방식이다.

SK 전시관은 SK텔레콤과 SK브로드밴드가 울산 남구 용연동에 건설 중인 SK AI 데이터센터 모형을 시작으로 울산CLX 제조 AI 현장으로 이어지는 구조로 꾸며진다. 데이터센터와 제조 현장을 연결해 SK그룹의 AI 밸류체인을 시각적으로 구현한다는 계획이다.

[사진=SK이노베이션]

생산최적화 AI 존에서는 정유공장 운전 조건을 조정하며 공정을 최적화하는 과정을 체험할 수 있다. 실제 울산CLX에서는 다수의 공정 변수와 설비 데이터를 AI로 분석해 최적 운전 조건을 찾는 기술을 확대 적용하고 있다.

설비 예지정비 AI 존에서는 설비의 고장과 노후화, 수명을 AI로 예측하는 기술을 소개한다. 기존 주기적·사후 정비 중심의 설비 관리에서 AI를 활용한 예지정비 체계로 전환하는 것이 핵심이다.

크롤러 로봇과 드론, 로봇개 등을 활용한 '피지컬 AI' 검사 기술도 공개한다. 사람이 직접 접근하기 어려운 설비와 시설을 로봇 등이 대신 점검해 검사 업무의 효율성과 안전성을 높이는 방식이다.

SHE AI 존에서는 울산CLX가 자체 개발한 실시간 영상관제 시스템 'SHEild'와 비전 AI를 결합한 영상관제 기술을 선보인다. 약 250만평 규모의 울산CLX 현장을 실시간으로 모니터링하고 이상 상황을 탐지해 현장 대응을 지원한다.

이와 함께 울산CLX 엔지니어들이 직접 개발한 AI 에이전트와 제조 AI 기술을 소개하는 공간도 마련한다. 울산CLX와 제조 AI 분야에서 협업 중인 스타트업들도 전시에 참여할 예정이다.

홍광표 SK이노베이션 울산CLX 총괄부사장은 "반도체와 데이터센터로 축적해 온 SK의 AI 역량이 정유·석유화학이라는 실물 산업 현장에서 어떻게 결실을 맺는지 보여주는 자리"라며 "AI의 판단력에 구성원의 통찰력을 더한 듀얼 브레인을 통해 제조 AX 전환을 추진하겠다"고 말했다.

한편 WAVE 2026은 AI·디지털 혁신을 중심으로 미래 모빌리티와 조선·방산, 첨단소재, 청정에너지·탄소중립 등 울산의 주요 산업 분야에서 진행되는 AX 전환 사례를 소개하는 산업 전시회다.

heoneykim@newspim.com