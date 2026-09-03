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SK이노베이션 울산CLX, WAVE 2026서 제조AI 기술 선보인다

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AI 핵심 요약

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  • SK이노베이션 울산CLX가 10일 WAVE 2026에 참가했다.
  • 울산CLX는 듀얼 브레인으로 제조 AI 활용 사례를 공개했다.
  • 생산최적화·예지정비·SHE AI 기술을 선보였다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

생산 최적화·설비 예지정비·안전관리 등 AI 적용 사례 전시
SK AI 데이터센터서 제조현장까지 이어지는 AI 밸류체인 구현
AI와 엔지니어 역량 결합한 '듀얼 브레인' 운영체계 소개

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=SK이노베이션 울산CLX가 오는 10일부터 12일까지 울산전시컨벤션센터(UECO)에서 열리는 'WAVE 2026(울산세계미래산업박람회)'에 참가해 제조 현장에 적용 중인 인공지능(AI) 기술을 선보인다.

3일 SK이노베이션에 따르면 이번 전시는 SK그룹이 반도체와 데이터센터 등에서 축적해온 AI 역량을 실제 정유·석유화학 제조 현장에 적용하는 과정을 소개하는 데 초점을 맞췄다.

SK이노베이션 울산CLX는 이번 전시에서 자체 제조 AI 운영 방향인 '듀얼 브레인(Dual Brain)'을 중심으로 생산 최적화와 설비 예지정비, 안전·보건·환경(SHE) 등 제조 현장의 주요 AI 활용 사례를 공개한다.

듀얼 브레인은 AI의 판단 능력과 현장에서 장기간 경험을 축적한 엔지니어의 전문성을 결합한 운영 체계다. AI가 공정과 설비 상태를 분석하고 엔지니어가 이를 바탕으로 최종 판단과 대응에 나서는 방식이다.

SK 전시관은 SK텔레콤과 SK브로드밴드가 울산 남구 용연동에 건설 중인 SK AI 데이터센터 모형을 시작으로 울산CLX 제조 AI 현장으로 이어지는 구조로 꾸며진다. 데이터센터와 제조 현장을 연결해 SK그룹의 AI 밸류체인을 시각적으로 구현한다는 계획이다.

[사진=SK이노베이션]

생산최적화 AI 존에서는 정유공장 운전 조건을 조정하며 공정을 최적화하는 과정을 체험할 수 있다. 실제 울산CLX에서는 다수의 공정 변수와 설비 데이터를 AI로 분석해 최적 운전 조건을 찾는 기술을 확대 적용하고 있다.

설비 예지정비 AI 존에서는 설비의 고장과 노후화, 수명을 AI로 예측하는 기술을 소개한다. 기존 주기적·사후 정비 중심의 설비 관리에서 AI를 활용한 예지정비 체계로 전환하는 것이 핵심이다.

크롤러 로봇과 드론, 로봇개 등을 활용한 '피지컬 AI' 검사 기술도 공개한다. 사람이 직접 접근하기 어려운 설비와 시설을 로봇 등이 대신 점검해 검사 업무의 효율성과 안전성을 높이는 방식이다.

SHE AI 존에서는 울산CLX가 자체 개발한 실시간 영상관제 시스템 'SHEild'와 비전 AI를 결합한 영상관제 기술을 선보인다. 약 250만평 규모의 울산CLX 현장을 실시간으로 모니터링하고 이상 상황을 탐지해 현장 대응을 지원한다.

이와 함께 울산CLX 엔지니어들이 직접 개발한 AI 에이전트와 제조 AI 기술을 소개하는 공간도 마련한다. 울산CLX와 제조 AI 분야에서 협업 중인 스타트업들도 전시에 참여할 예정이다.

홍광표 SK이노베이션 울산CLX 총괄부사장은 "반도체와 데이터센터로 축적해 온 SK의 AI 역량이 정유·석유화학이라는 실물 산업 현장에서 어떻게 결실을 맺는지 보여주는 자리"라며 "AI의 판단력에 구성원의 통찰력을 더한 듀얼 브레인을 통해 제조 AX 전환을 추진하겠다"고 말했다.

한편 WAVE 2026은 AI·디지털 혁신을 중심으로 미래 모빌리티와 조선·방산, 첨단소재, 청정에너지·탄소중립 등 울산의 주요 산업 분야에서 진행되는 AX 전환 사례를 소개하는 산업 전시회다.

heoneykim@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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