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흥국에프엔비, '플레토로보틱스' 20억원 투자..."로봇 음료사업 확대"

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AI 핵심 요약

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  • 흥국에프엔비가 3일 플레토로보틱스 CB 20억원 투자를 결정했다.
  • 독점판매권과 영업우선권을 확보해 로봇 음료시스템 사업을 넓혔다.
  • 11월 서울카페쇼서 신규 시스템 공개하고 공급처를 확대한다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

신규 카페용 로봇 음료시스템 국내 독점판매권 확보
1차 5억원 투자 확정…11월 서울카페쇼서 공개

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= 카페 토탈 솔루션 기업 흥국에프엔비가 식음료(F&B) 인공지능(AI)·로봇 자동화 전문기업 플레토로보틱스에 총 20억원 규모의 전환사채(CB) 투자를 결정하고 로봇 음료시스템 사업 확대에 나선다.

3일 흥국에프엔비는 플레토로보틱스가 발행하는 총 20억원 규모의 CB를 3회에 걸쳐 인수할 예정이라고 밝혔다. 1회차 투자금 5억원은 확정됐으며 2회차 10억원과 3회차 5억원은 신규 로봇 음료시스템의 설치·평가와 계약상 선행조건 충족 여부에 따라 순차적으로 집행할 예정이다.

흥국에프엔비는 이번 투자와 별도로 플레토로보틱스와 독점판매권 계약을 체결해 신규 카페용 로봇 음료시스템의 국내 독점판매권을 확보했다. 양사 협의를 통해 수출도 추진할 수 있도록 했다.

흥국에프엔비가 도입을 추진하는 AI·로봇 음료시스템. [사진=흥국에프엔비]

플레토로보틱스가 개발·판매하는 기존 및 신규 장비 가운데 흥국에프엔비 사업 영역과 관련된 제품에 대한 영업우선권도 확보했다. 이에 따라 호텔과 리조트, 레스토랑, 카페, 프랜차이즈, 기업체 등 주요 F&B 채널을 대상으로 관련 장비 영업을 확대할 계획이다.

플레토로보틱스가 개발 중인 신규 음료시스템은 컵 디스펜서와 제빙기, 자동커피머신, 원료·소스 디스펜서, 로봇, 통합제어시스템 등을 하나의 플랫폼으로 연동한 카페용 로봇 자동화 시스템이다.

레시피 기반 음료 제조를 비롯해 AI 작업 스케줄링, 원격 모니터링과 장애관리 기능 등을 적용해 음료 제조와 매장 운영을 자동화하는 것이 특징이다. 매장 운영 과정에서 수집한 데이터를 활용해 메뉴 제조 품질을 일정하게 유지하고 원·부재료 손실과 인력 운영 부담을 줄이는 방향으로 개발되고 있다.

플레토로보틱스는 커피 로봇과 AI 스무디 로봇, 무인 카페 시스템 등 F&B 제조 자동화 솔루션을 개발하는 푸드테크 기업이다. 로봇 카페 통합관리시스템과 프랜차이즈용 애플리케이션·웹 콘솔, 클라우드 기반 메뉴 관리, 무인 결제 키오스크 등 관련 소프트웨어 플랫폼도 자체 개발하고 있다.

흥국에프엔비는 신규 시스템의 시장 출시를 앞두고 서울 삼성동에 위치한 자사 운영 카페에 AI·로봇 음료시스템을 설치할 예정이다. 실제 매장에서 주문과 컵 공급, 제빙, 원료 토출, 커피 추출, 로봇 이송 등 주요 기능과 운영 안정성을 점검한다.

자체 음료베이스와 메뉴·레시피를 시스템에 접목해 상용화 모델도 구체화할 계획이다. 오는 11월 11~14일 서울 코엑스에서 열리는 '2026 서울카페쇼'에서는 신규 AI·로봇 음료시스템을 공개하고 본격적인 영업에 나선다. 현장에서 시스템의 음료 제조 과정을 시연하고 향후 프랜차이즈와 개인 카페, 호텔, 레스토랑 등으로 공급처를 확대할 방침이다.

흥국에프엔비는 이번 협력을 통해 기존 음료베이스와 과일가공품, 커피, 디저트 등 제품 중심의 카페 토탈 솔루션 사업을 장비와 AI 자동화 운영 솔루션 영역까지 확대한다는 전략이다. 자체 식음료 제품 개발·생산 역량과 기업간거래(B2B) 영업망에 플레토로보틱스의 AI·로봇 자동화 기술을 결합해 원재료와 메뉴 개발부터 장비, 제조 자동화, 매장 운영까지 아우르는 사업 모델을 구축할 계획이다.

winter1004@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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