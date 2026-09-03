문체부·산하기관 성비위 5년간 61건…조계원 의원 "성인지 파탄 상황 엄중"

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GKL 팀장급 간부 女화장실 불법촬영 입건 등

"곪아 터진 조직 문화 전면 수술하고 특단 대책 마련해야"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 문화체육관광부와 산하 공공기관 및 유관기관 내 성비위 사건이 최근 5년간 60건을 넘어서는 등 공직기강 해이와 성인지 감수성 부재가 심각한 수준이라는 지적이 제기됐다.

국회 문화체육관광위원회 소속 조계원 더불어민주당 의원이 2일 문체부 및 산하기관들로부터 제출받은 '최근 5년간(2022년~2026년 8월) 성비위 징계 처리 현황' 자료에 따르면, 성비위 사실이 인정돼 처분된 사건은 총 61건으로 집계됐다.

조계원 더불어민주당 의원. [사진 = 뉴스핌DB]

사례별로 보면 지난달 20일 한국관광공사 자회사인 그랜드코리아레저(GKL)에서 팀장급 간부가 사내 여자화장실에서 직원을 불법촬영하려 한 혐의로 경찰에 입건됐다.

GKL은 이미 2022년부터 회식 자리 성희롱, 부적절한 신체 접촉 등 7건의 성희롱이 적발된 바 있어 관리자급의 불법촬영 사건까지 터지며 조직 내 성인지 감수성이 낙제점이라는 비판을 받고 있다.

주무부처인 문체부 본부와 여타 주요 산하기관의 실태도 심각한 것으로 나타났다.

문체부 본부에서는 지난 2024년 직원의 강제추행 비위가 발생했으며, 한국관광공사에서는 지난해 직원의 부적절한 신체 노출 행위로 '정직' 처분이 내려졌다. 한국공예디자인문화진흥원(공진원)에서는 '기관장'이 직원을 상대로 성희롱을 저지른 사실이 인정되는 등 성인지 의식 부재가 드러났다.

조 의원은 "문화·체육·관광 현장의 성평등 환경을 선도하고 관련 업계를 관리·감독해야 할 공공기관 내부에서 불법촬영, 신체 노출, 기관장 성희롱까지 반복되는 것은 뼈아픈 모순이자 부끄러운 민낯"이라고 꼬집었다.

이어 "문체부는 소관 기관들의 성인지 파탄 상황을 엄중히 받아들여야 한다"며 "이번 국정감사를 계기로 매년 반복되는 보여주기식 예방 교육을 재검토하고, 관리직과 기관장을 포함한 조직 전반의 성인지 감수성을 근본적으로 끌어올릴 수 있는 실효성 있는 특단 대책을 조속히 마련하라"고 촉구했다.

allpass@newspim.com