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美, G20과 AI 규제 완화 합의…'공정 이용' 원칙도 촉구

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AI 핵심 요약

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  • 미국이 2일 G20과 AI 규제 완화 원칙에 합의했다
  • 미국은 AI 규제를 산업별로 두고 새 규제는 최소화했다
  • 미국은 AI 학습에 창작물 공정이용 적용을 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'캐롤라이나 원칙' 마련…AI 규제에 산업별 접근 방식 적용
美 "기존 법으로 다뤄지지 않는 AI 특성에만 새 규제 적용해야"

[시드니=뉴스핌] 권지언 특파원 = 미국이 주요 20개국(G20) 회원국들과 인공지능(AI) 등 신흥기술에 대한 규제를 완화하는 내용의 원칙에 합의했다. 미국은 AI 기업들이 창작자의 저작물을 AI 모델 학습에 활용할 수 있도록 '공정 이용(fair use)' 원칙을 적용할 것도 각국에 촉구했다.

하워드 러트닉 미국 상무장관은 2일(현지시간) 트럼프 행정부가 노스캐롤라이나주에서 주최한 기술·혁신 회의를 마무리하며 G20 회원국 모두가 미국이 제안한 가이드라인에 동의했다고 밝혔다.

러트닉 장관은 모든 참가국의 동의를 이끌어내는 데 "엄청난 노력이 필요했다"고 말했다.

◆ '캐롤라이나 원칙'…AI 규제에 산업별 접근

'캐롤라이나 원칙(Carolina Principles)'으로 명명된 이번 문서는 G20 정책 입안자들에게 AI를 비롯한 신흥기술의 규제를 마련할 때 산업별 접근 방식을 적용할 것을 촉구한다.

또 AI와 같은 신기술의 도입이 지연될 경우 발생할 수 있는 잠재적 비용까지 고려해 신기술을 시험할 수 있는 방법을 개발하도록 했다.

정부와 민간기업이 신흥기술을 시험하는 과정에서 더욱 긴밀하게 협력할 것도 촉구했다.

미국이 2일 발표한 성명에 따르면 G20 국가들은 AI만을 대상으로 한 새로운 규제를 만드는 것을 피할 예정이다.

향후 규칙은 기존 법률로 다뤄지지 않는 AI의 새로운 쟁점에 대해서만 적용돼야 한다고 성명은 밝혔다.

마이클 크라치오스 백악관 과학기술정책 보좌관은 러트닉 장관과 함께한 공동 기자회견에서 "미국이 참석자들에게 전달한 메시지는 매우 간단했다"며 "우리는 전 세계적으로 더 많은 성장과 혁신을 원한다"고 말했다.

◆ 美, AI 학습에 창작자 작품 '공정 이용' 허용 촉구

러트닉 장관은 별도의 기술 관련 G20 회의에서 AI 기업들이 창작자의 작품을 활용해 AI 모델을 학습할 수 있도록 허용하는 동시에 "예술가들을 보호할" 방법을 찾아야 한다고 말했다.

그는 일정한 상황에서는 저작권으로 보호되는 작품을 허가 없이 사용할 수 있도록 하는 '공정 이용' 원칙을 각국이 받아들여야 한다고 촉구했다.

러트닉 장관은 "우리 경제를 이끄는 창의성을 가진 창작자와 발명가를 보호하면서도 차세대 혁신가들을 가로막는 장벽을 만들지 않는 규제 체계가 필요하다"고 말했다.

다만 '공정 이용'을 어떻게 판단하고 적용할지에 대한 구체적인 방안은 제시하지 않았다.

앤스로픽, 오픈AI, 구글, 메타 등 미국 주요 기술기업들은 AI 제품 개발 과정에서 저작권이 있는 작품을 부적절하게 사용했다는 이유로 작가와 출판사, 언론사 등으로부터 소송을 당한 상태다.

기술기업들은 AI 모델 학습을 위해 책과 음악, 미술 작품 등을 포함한 방대한 데이터를 사용해 왔으며, 이러한 방식의 저작물 사용이 합법적이라고 주장하고 있다.

미 법무부도 이날 오픈AI를 지지하는 의견서를 법원에 제출했다. 뉴욕타임스와 여러 신문사가 오픈AI의 AI 학습용 저작물 사용을 문제 삼은 사건과 관련해 법무부는 AI 학습 과정에서 저작권 자료를 사용하는 것이 일반적으로 공정 이용에 해당한다고 주장했다.

한편 '캐롤라이나 원칙'은 오는 12월 G20 정상회의에서 공식 채택을 위해 제출될 예정이다.

오는 12월 14~15일 열리는 G20 정상회의는 도널드 트럼프 미국 대통령이 플로리다주 마이애미의 트럼프 내셔널 도럴 리조트에서 주최할 예정이다.

하워드 러트닉 미국 상무장관 [사진=로이터 뉴스핌]

kwonjiun@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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