왕실 주도로 간행…한문·우리말 풀이 묶은 '불정심다라니경' 보물 된다

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 국가유산청은 조선 전기 왕실 주도로 간행된 '불정심다라니경(한문·언해본)'을 보물로 지정 예고했다고 3일 밝혔다.

이날 국가유산청에 따르면 '불정심다라니경'을 비롯해 '평창 상원사 석가여래삼존좌상·16나한상 일괄 및 복장유물', '순천 송광사 오십삼불회도', '공주 마곡사 동종'을 국가지정문화유산 보물로 각각 지정 예고했다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 보물로 지정 예고된 불정심다라니경. [사진=국가유산청] 2026.09.03 alice09@newspim.com

서울대학교중앙도서관 소장의 '불정심다라니경'은 한문본과 언해본이 함께 수록된 책으로 각각 3권씩으로 구성되어 있다.

한문본은 1485년 인수왕대비의 주도로 간행된 목판본이며, 언해본은 1455년 조성된 금속활자로 찍은 것이다.

이같이 한문본과 언해본의 구성을 가진 책 중에서 조성 당시의 온전한 원형으로 전해지고, 지정된 사례는 현재 없다. 또한 한문본만으로 구성된 동일 책과 비교할 때도 내용과 인쇄 상태가 뛰어난 선본이라는 점에서도 가치가 크다.

월정사성보박물관에 보관 중인 '평창 상원사 석가여래삼존좌상･16나한상 일괄 및 복장유물'은 원래 경북 예천 운복사에 봉안되어 있었던 것으로 소조상 가운데 없어진 상을 1711년 목조로 다시 제작한 것이다.

1885~1886년경 운복사에서 상원사로 이안(옮겨 모심)하고 왕실 주도로 개채 중수한 다음 영산전에 봉안했다.

지정 예고 대상의 소조상은 정확한 연대를 알 수는 없지만 대체로 15세기 후반에 제작된 불상들과 시대 양식을 공유하고 있으며, 복장에서 발견된 1467년판 다라니는 이 소조상의 제작 시기를 추정하는 데 참고가 된다.

또한 1711년 제작된 목조상은 발원문을 통해 그동안 잘 알려지지 않은 조각승 혜주에 의해 조성되었음을 알 수 있어 학술적으로 중요한 가치를 지닌다.

'순천 송광사 오십삼불회도'는 오십삼불 신앙을 불화로 구현한 사례로, 그 구성이 완전히 남아 있다.

복장낭 속 회향발원문을 통해 수화승 의겸을 중심으로 한 26명의 제작 화승, 1725년이라는 제작 시기가 명확히 밝혀진 작품이다.

이 작품은 의겸 불화 특유의 엄정한 얼굴과 균형감 있는 신체 표현이 돋보이며, 부처의 이름을 함께 적어 그림에 대한 이해를 돕고, 이를 통해 신앙적 의미와 완성도를 높였다.

'공주 마곡사 동종'은 몸체에 양각으로 새겨져 있는 주종기를 통해 승장 보은이 1654년 제작하였음을 명확히 알 수 있는 동종이다.

처음 안곡사에 봉안하기 위해 제작되었는데 18세기 중반경 안곡사가 폐사될 무렵에 마곡사로 이운되었던 것으로 추정된다.

지정 예고 대상의 표면에는 동종 제작을 위해 신도들이 시주한 물목을 종시주, 용두시주 등으로 구분하여 새겨 놓았는데, 이는 종뉴와 종신을 별도의 틀로 제작한 뒤 두 틀을 결합하여 주조했던 당시 동종 제작 과정을 설명해 주는 기록으로서 학술적 가치 또한 높다.

국가유산청은 "이번에 지정 예고한 '불정심다라니경(한문·언해본)', '순천 송광사 오십삼불회도', '공주 마곡사 동종' 등에 대해 30일간의 예고 기간 중 각계의 의견을 수렴·검토한 후, 국가유산위원회의 심의를 거쳐 국가지정문화유산 보물로 각각 지정할 예정"이라고 밝혔다.

이어 "또한 정부혁신과 적극행정의 일환으로 우리 문화유산의 숨겨진 가치를 재조명하고 보다 합리적인 지정제도가 정착되도록 지속적으로 노력할 계획"이라고 덧붙였다.

alice09@newspim.com