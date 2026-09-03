"K-뷰티 고공행진"…NH-Amundi운용, ETF 리포트 발간

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = NH-Amundi자산운용은 3일 K-뷰티가 역대 최대 수출 실적을 경신하고 있다는 내용을 담은 9월 'HANARO ETF Monthly Report'를 발간했다고 밝혔다.

NH-Amundi자산운용에 따르면 해당 리포트는 시장의 시선이 반도체에 몰린 사이 수출 데이터에서 두각을 나타낸 업종으로 화장품을 지목했다. 실제 올해 1~8월 화장품 수출액은 79억 달러로 전년 동기(61억 달러)보다 29% 늘며 역대 최대치를 경신했다. 미국과 유럽을 중심으로 수출액이 증가한 영향이다.

[사진=NH-Amundi자산운용]

화장품 수출의 절반 가까이 차지하던 중화권(중국·홍콩·대만) 비중은 21%까지 낮아졌다. 반면 유럽과 미국 수출은 지난해 같은 기간보다 각각 69%, 39% 증가했다. 미국은 지난해 중국을 제치고 수출국 1위에 오른 뒤 성장세를 이어가고 있고 유럽에서는 폴란드, 영국, 네덜란드를 중심으로 판매가 늘고 있다.

NH-Amundi자산운용은 판매처가 다변화되면서 한 시장에서 판매량이 둔화하더라도 다른 시장에서 성장을 이어갈 수 있는 구조가 만들어졌다고 진단했다.

성장을 이끄는 축도 넓어졌다. 초기 수출 성장은 메디큐브, 달바, 조선미녀 등 중소 인디 브랜드가 주도했으나 올해 들어 아모레퍼시픽의 일리윤, 코스알엑스 등 대형사 브랜드도 판매량을 늘리고 있다. 유통 채널 역시 아마존과 같은 온라인 중심에서 미국 최대 뷰티 편집숍인 얼타, 세포라 등 오프라인으로 확대되는 추세다.

NH-Amundi자산운용은 온라인에서 검증된 브랜드가 오프라인으로 넘어가는 흐름을 K-뷰티가 현지 시장에 구조적으로 안착하고 있다는 신호로 분석했다.

국내 화장품 밸류체인과 미용의료 기업에 투자하는 방법으로는 자사 'HANARO K-뷰티' 상장지수펀드(ETF)를 제시했다. 해당 ETF는 에이피알, 아모레퍼시픽, LG생활건강, 한국콜마 등 화장품 기업과 함께 파마리서치, 휴젤 등 미용의료 관련 기업을 담은 K-뷰티 전반에 투자하는 상품이다.

김승철 NH-Amundi자산운용 ETF투자본부장은 "K-뷰티는 역대 최대 수출실적으로 글로벌 성장을 증명하고 있으며 미국, 유럽 중심의 다변화로 성장의 지속성도 높아진 것으로 판단된다"며 "K-뷰티 섹터는 장기적인 성장 기회를 찾는 투자자와 반도체에 쏠린 포트폴리오를 보완하고자 하는 투자자 모두 주목할 만한 섹터"라고 말했다.

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