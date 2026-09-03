국일제지, 'SM국일'로 사명 변경…안장순 대표 선임

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특수지 사업 경쟁력 강화, 신규 사업 발굴

그룹 네트워크 활용해 M&A도 추진

[서울=뉴스핌] 이나영 기자 설희 인턴기자= SM그룹 계열사 국일제지가 'SM국일'로 사명을 변경하고 안장순 신임 대표이사 체제로 새롭게 출발한다.

3일 국일제지에 따르면 회사는 전날 임시주주총회를 열고 사명 변경을 위한 정관 일부 변경과 안장순 사내이사 선임 안건을 원안대로 의결했다. 안 사내이사는 주주총회 이후 열린 이사회에서 신임 대표이사로 선임됐다.

회사는 이번 사명 변경을 통해 SM그룹 계열사로서의 정체성을 강화하고 그룹의 사업 네트워크와 경영 역량을 활용해 기존 사업 경쟁력 강화와 신규 성장동력 발굴에 나설 계획이다.

안장순 SM국일 신임 대표이사. [사진=SM국일]

안 신임 대표는 약 37년간 금융투자업계에서 경력을 쌓았으며 메리츠자산운용 사외이사, SM하이플러스 경영고문, SM중공업 대표이사 등을 역임했다. SM국일은 안 대표 선임을 계기로 경영 안정화와 사업 포트폴리오 재편을 추진한다는 방침이다.

기존 제지사업에서는 산업용 특수지 중심으로 제품군을 확대하고 있다. 반도체 캐리어지와 철강 표면 보호용 스틸가드지, 종이 기반 포장재 등을 중심으로 첨단산업과 친환경 소재 분야로 적용처를 넓히고 있다.

반도체 캐리어지는 전자부품 제조와 조립 과정에서 소형 부품을 포장·운송하는 데 사용하는 산업용 소재다. 스틸가드지는 스테인리스강과 알루미늄, 열연·냉연강판 등의 가공·운송 과정에서 표면 손상과 오염을 막는 제품이다.

SM국일은 특수지 사업 경쟁력을 강화하는 한편 기존 사업과의 시너지와 성장성을 고려해 신규 사업과 인수합병(M&A) 기회도 검토할 계획이다. 이를 통해 특정 사업에 편중된 수익구조를 다변화한다는 전략이다.

안장순 SM국일 신임 대표이사는 "이번 사명 변경과 대표이사 선임을 계기로 SM그룹 계열사로서 새로운 기업 정체성을 확립하고 중장기 성장전략을 본격적으로 실행해 나갈 것"이라며 "기존 특수지 사업의 경쟁력을 지속 강화하는 한편 그룹의 네트워크와 다양한 사업 경험을 바탕으로 기존 사업과 시너지를 낼 수 있는 신규 사업과 M&A 기회를 적극 발굴해 수익구조와 기업가치를 함께 높여나가겠다"고 말했다.

winter1004@newspim.com