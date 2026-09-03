신성에스티, 북미 ESS 양산 확대 본격화

미국·베트남 생산법인 운영자금 지원

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 이차전지 및 에너지저장장치(ESS) 부품 전문 기업 신성에스티가 북미 ESS 시장 대응을 위해 미국과 베트남 생산법인의 운영자금 조달을 지원하기로 결정했다고 3일 밝혔다.

회사는 총 2500만달러(약 343억원) 규모의 채무보증을 제공하기로 공시했다. 미국 현지법인에는 1500만달러(약 206억원) 규모의 금융기관 차입에 대한 본사 채무보증을 제공한다. 베트남법인에는 1000만달러(약 137억원) 규모의 차입 관련 채무보증을 지원한다.

회사에 따르면 이번 자금 확보는 글로벌 생산 거점 이원화 전략에 따른 것이다. 미국과 베트남 양쪽에 ESS 관련 생산 기반을 확보하고 각 거점의 역할을 명확히 구분해 증가하는 글로벌 ESS 수요에 대응할 계획이다.

신성에스티 로고. [사진=신성에스티]

미국법인은 북미 고객사와 인접한 현지 생산거점으로 최근 수냉식 열관리 부품 양산에 돌입했다. 수냉식 열관리 부품은 전기차 및 ESS용 배터리의 온도 제어에 사용되는 핵심 부품이다. 확보한 운영자금을 통해 원부자재 조달과 현지 운영자금을 확보하고 생산 체제를 조기에 안정화해 고객 대응 속도와 품질 관리 역량을 높인다는 방침이다.

베트남법인은 원가 경쟁력을 기반으로 증가하는 ESS 부품 생산 물량을 담당하는 거점으로 활용된다. 그동안 IT·자동차 부품 생산을 중심으로 운영해온 베트남법인에 ESS 부품을 새로운 생산 축으로 추가해 생산 포트폴리오를 확대할 예정이다. ESS 부품은 조립·가공 공정의 비중이 상대적으로 높은 제품군인 만큼 베트남법인이 보유한 생산 인프라와 원가 경쟁력을 활용해 글로벌 ESS 부품 수요 증가에 탄력적으로 대응할 수 있다.

회사 관계자는 "이번 해외 법인 운영자금 확보는 북미 신규 제품 양산과 글로벌 ESS 수요 확대에 대응하기 위한 계획된 수순"이라며 "북미와 베트남 거점의 역할을 구분해 안정적인 양산 체제를 조기에 구축하는 데 목적이 있다"고 말했다. 이어 "안정적인 재무구조를 유지하는 가운데 유럽 전기차 시장과 북미 ESS·열관리 부품 시장을 양대 축으로 지속 성장해 나가겠다"고 밝혔다

nylee54@newspim.com