전체기사 최신뉴스 GAM
KSPOT
  • KSPOT
영상
포토
정치
정책·서울
경제
사회
글로벌·중국
해외투자
산업
증권·금융
부동산
전국
문화·연예
스포츠
오피니언
회사소개
사업·광고문의
유료서비스
고객센터
회원

뉴스핌

2026.09.03 (목) ENG 中文
해외주식레이더
AI 마이뉴스
KYD 디데이
증권·금융 증권

속보

더보기

"차이커뮤니케이션, 광고 본업 수익성 회복" - CMIR

기사입력 :

최종수정 :

뉴스핌을 선호 출처로 추가

※ 본문 글자 크기 조정

  • 더 작게
  • 작게
  • 보통
  • 크게
  • 더 크게

※ 번역할 언어 선택

AI 핵심 요약

beta
분석 중...
  • CMIR은 3일 차이커뮤니케이션이 수익성 회복과 신사업 확대로 다변화됐다고 분석했다.
  • 차이커뮤니케이션은 2분기 매출 264억2000만원, 영업이익 27억8000만원을 기록했다.
  • 헬스케어·AI 사업을 키우며 내년 이후 SaaS 확장도 추진했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 이나영 기자= 독립 리서치 CMIR은 3일 디지털 광고 캠페인의 기획·제작과 매체대행을 주력으로 하는 차이커뮤니케이션에 대해 광고 본업의 수익성 회복과 헬스케어·인공지능(AI) 사업 확대를 통해 사업 구조가 다변화되고 있다고 분석했다. 투자의견과 목표주가는 제시하지 않았다.

차이커뮤니케이션은 올해 2분기 연결 기준 매출액 264억2000만원으로 전년 동기 대비 130.6% 증가했다. 영업이익은 27억8000만원으로 759.7% 늘었으며 영업이익률은 10.5%를 기록했다. 상장 이후 분기 기준 가장 높은 수익성이다.

김유연 CMIR 연구원은 "2분기 별도 매출이 43% 늘어나는 동안 급여는 39억6000만원에서 35억8000만원으로 9.8% 감소했다"며 "인력을 늘리지 않고 외형을 키운 결과 별도 영업이익률이 2.8%에서 8.8%로 6.0%포인트 상승했다"고 분석했다.

차이커뮤니케이션 로고. [사진=차이커뮤니케이션]

별도 기준으로도 실적 개선이 나타났다. 2분기 매출액은 163억5000만원으로 전년 동기 대비 43.2% 증가했고 영업이익은 14억4000만원으로 344.7% 늘었다. 지난 1분기 6억5000만원의 영업손실에서 한 분기 만에 흑자로 돌아섰다.

수주도 확대되고 있다. 올해 유효 수주 취급고는 26건, 1042억9000만원으로 집계됐다. 이 가운데 브랜드 캠페인이 788억2000만원을 차지한다. CMIR은 광고 캠페인 수상 실적이 신규 수주를 확보하는 레퍼런스로 활용될 수 있다고 평가했다.

차이커뮤니케이션은 지난달 31일 발표된 '2026 에피 어워드 코리아'에서 특별상인 '올해의 광고회사'와 리테일, 커머스·쇼퍼 마케팅 부문 금상을 수상했다. G마켓 'G락페' 캠페인은 앞서 서울영상광고제 그랑프리와 올해의 광고상 대상, 스파이크스 아시아 브론즈, 애드페스트 은상 등을 받았다.

김 연구원은 "에피 어워드는 크리에이티브 자체가 아닌 마케팅 효과성을 평가하는 광고제"라며 "대형 이커머스 광고주의 통합 캠페인을 한 조직에서 기획·제작·운영해 얻은 수상 이력은 향후 경쟁 프레젠테이션에서 영업 자산으로 활용될 수 있다"고 설명했다.

매출 구조도 변화하고 있다. 올해 상반기 연결 매출 456억2000만원 가운데 매체대행이 221억1000만원으로 48.5%, 광고물 제작이 180억2000만원으로 39.5%를 차지했다. 상품 매출은 50억1000만원으로 전체의 11.0%까지 확대됐다. 2024년 0.3%에 그쳤던 상품 매출 비중이 늘어나면서 광고 사업에 집중됐던 매출원이 넓어지고 있다는 분석이다.

헬스케어 사업 확대가 상품 매출 증가에 영향을 미쳤다. 지난해 6월 편입한 더에쓰씨는 올해 상반기 매출 172억2000만원을 기록했다. 의료기기와 화장용품 등 상품 사업이 추가되면서 광고 중심이던 사업 구조가 헬스케어까지 확대됐다.

AI 사업도 추진하고 있다. 차이커뮤니케이션은 생성형 광고 소재 제작 'CHAI.GPC', 데이터 분석 'AIO·CHAIN', 기획 자동화 'Ai-CEPT' 등을 자체 구축했다. 이를 통합한 'CH.AI Agent'를 상용화하고 2027년 이후 외부 판매용 서비스형 소프트웨어(SaaS)로 확대할 계획이다.

회사는 지난 7월 공시한 '기업가치 제고 계획 2026'을 통해 핵심사업 강화와 신사업 확장, 재무·거버넌스 개선을 주요 전략으로 제시했다. 탑티어 광고주 재계약률 90%와 2028년 기업지배구조 핵심지표 준수율 76.9%를 목표로 제시했으며 이익 회복을 전제로 자사주 매입과 배당도 검토하기로 했다.

김 연구원은 "광고 본업의 수익성이 회복되는 가운데 헬스케어 상품과 AI 플랫폼으로 매출 구조가 확대되고 있다"며 "이익 정상화가 이어지는지가 향후 주요 관전 포인트"라고 분석했다.

nylee54@newspim.com

GAM - 해외주식 투자 도우미

[뉴스핌 베스트 기사]

사진
다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
사진
평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

[주요포토]

기사 번역
종목 추적기

S&P 500 기업 중 기사 내용이 영향을 줄 종목 추적

긍정 영향 종목

  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
안다쇼핑
Top으로 이동