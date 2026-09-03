메리츠증권, 11월 말까지 MOUM 계좌 개설 시 현금·주식 지급

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1000원·3000원·5000원 중 랜덤으로 현금 지급

계좌평가금액 100만원 이상 고객 추첨해 삼성전자·SK하이닉스 주식도

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 메리츠증권은 3일 차세대 금융플랫폼 MOUM(모음) 계좌 개설 시 현금과 주식을 지급하는 '현금/주식 모두MOUM' 이벤트를 진행한다고 밝혔다.

메리츠증권은 MOUM에서 Super365 계좌를 개설한 고객을 대상으로 1000원, 3000원, 5000원 중 랜덤으로 현금을 100% 지급할 예정이다.

[사진=메리츠증권]

삼성전자, SK하이닉스 주식 당첨기회도 주어진다. 이벤트 종료일 기준 계좌평가금액이 100만원 이상인 고객을 추첨해 삼성전자 또는 SK하이닉스주식 1주를 지급한다. 계좌 평가금액은 고객이 보유한 모든 Super365 계좌 합산금액이며, 경품 주식은 이벤트 종료 후 10영업일 이내 제공된다.

현금/주식 모두 MOUM 이벤트는 오는 11월 30일까지 진행된다. MOUM에서 계좌를 최초 개설한 고객을 대상으로 하며, 9월 1일 전 계좌 개설 이력이 있는 고객의 경우 이벤트 대상에서 제외된다. 현금·주식경품간 중복 지급이 가능하며, 주식 경품(삼성전자, SK하이닉스)은 중복 지급되지 않는다.

MOUM은 메리츠증권이 약 1년 6개월간 준비한 신규 플랫폼으로, 기존모바일트레이딩시스템(MTS)의 주식 매매 기능에 투자 정보와 글로벌 커뮤니티, AI 서비스를 결합한 금융 플랫폼이다. 별도의 로그인 없이도 주요서비스를 이용할 수 있으며, 소셜 로그인을 하면 준회원으로 커뮤니티 활동에 참여할 수 있다.

rkgml925@newspim.com