메리츠증권, 11월 말까지 MOUM 계좌 개설 시 현금·주식 지급

AI 핵심 요약beta
- 메리츠증권은 3일 MOUM 계좌개설 이벤트를 시작했다.
- MOUM서 Super365 개설 시 현금 100%를 지급한다.
- 11월 30일까지 100만원 이상이면 주식도 추첨 지급한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
계좌평가금액 100만원 이상 고객 추첨해 삼성전자·SK하이닉스 주식도
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 메리츠증권은 3일 차세대 금융플랫폼 MOUM(모음) 계좌 개설 시 현금과 주식을 지급하는 '현금/주식 모두MOUM' 이벤트를 진행한다고 밝혔다.
메리츠증권은 MOUM에서 Super365 계좌를 개설한 고객을 대상으로 1000원, 3000원, 5000원 중 랜덤으로 현금을 100% 지급할 예정이다.
삼성전자, SK하이닉스 주식 당첨기회도 주어진다. 이벤트 종료일 기준 계좌평가금액이 100만원 이상인 고객을 추첨해 삼성전자 또는 SK하이닉스주식 1주를 지급한다. 계좌 평가금액은 고객이 보유한 모든 Super365 계좌 합산금액이며, 경품 주식은 이벤트 종료 후 10영업일 이내 제공된다.
현금/주식 모두 MOUM 이벤트는 오는 11월 30일까지 진행된다. MOUM에서 계좌를 최초 개설한 고객을 대상으로 하며, 9월 1일 전 계좌 개설 이력이 있는 고객의 경우 이벤트 대상에서 제외된다. 현금·주식경품간 중복 지급이 가능하며, 주식 경품(삼성전자, SK하이닉스)은 중복 지급되지 않는다.
MOUM은 메리츠증권이 약 1년 6개월간 준비한 신규 플랫폼으로, 기존모바일트레이딩시스템(MTS)의 주식 매매 기능에 투자 정보와 글로벌 커뮤니티, AI 서비스를 결합한 금융 플랫폼이다. 별도의 로그인 없이도 주요서비스를 이용할 수 있으며, 소셜 로그인을 하면 준회원으로 커뮤니티 활동에 참여할 수 있다.
rkgml925@newspim.com