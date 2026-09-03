'한국투자MAN글로벌멀티크레딧 펀드', 사전모집 진행

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국채 대비 높은 이자 수익 추구…전 세계 80여 개국 채권 투자

자펀드 라인업 5종으로 투자자 선택 폭 확대

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 오는 4일부터 10일까지 한국투자증권을 통해 '한국투자MAN글로벌멀티크레딧 펀드(채권-재간접형)' 사전모집을 진행한다고 밝혔다.

3일 한국투자신탁운용에 따르면 해당 펀드는 글로벌 크레딧(회사채) 시장의 다양한 채권 자산에 분산 투자하는 상품이다. 최초 설정 예정일은 9월 11일이며, 최초 설정일 이후로도 가입이 가능한 공모 추가형 펀드다.

한국투자MAN글로벌멀티크레딧 펀드는 글로벌 중금리 환경이 자리 잡으면서 크레딧 채권의 투자 매력이 높아진 환경을 반영했다. 주식 시장 대비 낮은 변동성과 국채 대비 높은 이자 수익을 추구하기 위해 글로벌 회사채에 분산 투자한다.

[사진=한국투자신탁운용]

상품은 모자형펀드로 ▲환헤지형 ▲언헤지형 ▲미국달러(USD)화 ▲월배당형(환헤지형 및 미국달러화) 등 총 5개의 자펀드를 출시했다. 국내 투자자는 환헤지 여부와 투자 통화, 월배당 여부에 따라 5개 자펀드 중 선택해 투자할 수 있다.

펀드는 영국 소재 자산운용사 MAN이 운용하는 글로벌 크레딧 펀드 3종에 재간접 투자한다. 투자 대상은 글로벌 하이일드 채권 전반에 투자하는 'MAN 하이일드 오퍼튜니티 펀드', 신흥국 채권 및 회사채에 투자하는 'MAN 이머징 마켓 코퍼릿 크레딧 오퍼튜니티 펀드', 아시아 지역 저평가 회사채를 발굴하는 'MAN 아시아 크레딧 오퍼튜니티 펀드'다.

한국투자신탁운용은 특정 하위 펀드의 편입 비중을 고정하지 않고 시장 상황과 각 자산의 투자 매력도에 따라 3개 펀드의 비중을 탄력적으로 조절할 계획이다. 이를 통해 글로벌 하이일드와 신흥국 크레딧, 아시아 크레딧 등 서로 다른 특성을 지닌 시장에 분산 투자하고, 전 세계 80여 개국에 걸친 채권 투자 기회를 활용한다.

MAN은 각 하위 펀드 운용 과정에서 상향식(바텀업) 펀더멘털 분석을 실시한다. 개별 기업의 사업 경쟁력과 재무구조, 채무상환 능력, 신용위험 등을 종합적으로 검토해 기업의 리스크를 검증한 종목을 선별할 예정이다.

윤문희 한국투자신탁운용 해외FI운용부 상무는 "최근 국채 대비 이자 매력이 높은 회사채 펀드에 대한 글로벌 시장의 관심이 지속되고 있다"며 "개인투자자가 직접 구축하기 어려운 다양한 회사채 포트폴리오에 전문 투자자가 관리하는 여러 펀드의 조합을 통해 손쉽게 접근할 수 있도록 설계했다"고 말했다.

이어 "한국투자MAN글로벌멀티크레딧 펀드는 MAN 그룹의 운용 능력을 최대한 활용하는 동시에 한국투자신탁운용의 비중 조절 전략을 통해 시장 상황을 적절히 반영한 포트폴리오 조합을 구축한다"며 "이를 통해 리스크 분산과 위험조정수익률 극대화를 추구할 것"이라고 덧붙였다.

한국투자MAN글로벌멀티크레딧 펀드의 환매 대금은 오후 5시 이전 환매 신청 기준 신청일로부터 8영업일 후 지급되며, 운용보수는 연 0.30%이다.

rkgml925@newspim.com