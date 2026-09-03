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'한국투자MAN글로벌멀티크레딧 펀드', 사전모집 진행

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AI 핵심 요약

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  • 한국투자신탁운용이 4일부터 10일까지 사전모집을 진행했다.
  • 9월 11일 설정되는 글로벌 멀티크레딧 펀드다.
  • 글로벌 회사채 3종에 재간접 분산투자하는 상품이다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국채 대비 높은 이자 수익 추구…전 세계 80여 개국 채권 투자
자펀드 라인업 5종으로 투자자 선택 폭 확대

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국투자신탁운용은 오는 4일부터 10일까지 한국투자증권을 통해 '한국투자MAN글로벌멀티크레딧 펀드(채권-재간접형)' 사전모집을 진행한다고 밝혔다.

3일 한국투자신탁운용에 따르면 해당 펀드는 글로벌 크레딧(회사채) 시장의 다양한 채권 자산에 분산 투자하는 상품이다. 최초 설정 예정일은 9월 11일이며, 최초 설정일 이후로도 가입이 가능한 공모 추가형 펀드다.

한국투자MAN글로벌멀티크레딧 펀드는 글로벌 중금리 환경이 자리 잡으면서 크레딧 채권의 투자 매력이 높아진 환경을 반영했다. 주식 시장 대비 낮은 변동성과 국채 대비 높은 이자 수익을 추구하기 위해 글로벌 회사채에 분산 투자한다.

[사진=한국투자신탁운용]

상품은 모자형펀드로 ▲환헤지형 ▲언헤지형 ▲미국달러(USD)화 ▲월배당형(환헤지형 및 미국달러화) 등 총 5개의 자펀드를 출시했다. 국내 투자자는 환헤지 여부와 투자 통화, 월배당 여부에 따라 5개 자펀드 중 선택해 투자할 수 있다.

펀드는 영국 소재 자산운용사 MAN이 운용하는 글로벌 크레딧 펀드 3종에 재간접 투자한다. 투자 대상은 글로벌 하이일드 채권 전반에 투자하는 'MAN 하이일드 오퍼튜니티 펀드', 신흥국 채권 및 회사채에 투자하는 'MAN 이머징 마켓 코퍼릿 크레딧 오퍼튜니티 펀드', 아시아 지역 저평가 회사채를 발굴하는 'MAN 아시아 크레딧 오퍼튜니티 펀드'다.

한국투자신탁운용은 특정 하위 펀드의 편입 비중을 고정하지 않고 시장 상황과 각 자산의 투자 매력도에 따라 3개 펀드의 비중을 탄력적으로 조절할 계획이다. 이를 통해 글로벌 하이일드와 신흥국 크레딧, 아시아 크레딧 등 서로 다른 특성을 지닌 시장에 분산 투자하고, 전 세계 80여 개국에 걸친 채권 투자 기회를 활용한다.

MAN은 각 하위 펀드 운용 과정에서 상향식(바텀업) 펀더멘털 분석을 실시한다. 개별 기업의 사업 경쟁력과 재무구조, 채무상환 능력, 신용위험 등을 종합적으로 검토해 기업의 리스크를 검증한 종목을 선별할 예정이다.

윤문희 한국투자신탁운용 해외FI운용부 상무는 "최근 국채 대비 이자 매력이 높은 회사채 펀드에 대한 글로벌 시장의 관심이 지속되고 있다"며 "개인투자자가 직접 구축하기 어려운 다양한 회사채 포트폴리오에 전문 투자자가 관리하는 여러 펀드의 조합을 통해 손쉽게 접근할 수 있도록 설계했다"고 말했다.

이어 "한국투자MAN글로벌멀티크레딧 펀드는 MAN 그룹의 운용 능력을 최대한 활용하는 동시에 한국투자신탁운용의 비중 조절 전략을 통해 시장 상황을 적절히 반영한 포트폴리오 조합을 구축한다"며 "이를 통해 리스크 분산과 위험조정수익률 극대화를 추구할 것"이라고 덧붙였다.

한국투자MAN글로벌멀티크레딧 펀드의 환매 대금은 오후 5시 이전 환매 신청 기준 신청일로부터 8영업일 후 지급되며, 운용보수는 연 0.30%이다.

rkgml925@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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