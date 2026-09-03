갤럭시 AI 품은 'S26 FE' 출격…가격은 104만5000원

마이 팬캠·슈퍼 스테디 탑재…One UI 9 기반 최신 AI 지원

256GB·3가지 색상 출시…구독클럽 가입 시 잔존가 최대 50% 보장

[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 삼성전자가 갤럭시 AI와 최신 카메라 기능을 탑재한 '갤럭시 S26 FE'를 국내에 선보인다. 플래그십 갤럭시 S 시리즈의 주요 소프트웨어 경험을 FE 모델로 확대해 소비자 선택지를 넓힌다. 출고가는 104만5000원으로 FE 제품도 100만원대에 진입했다.

삼성전자는 오는 4일 갤럭시 S26 FE를 국내 출시한다고 3일 밝혔다. 제품은 256GB 단일 저장용량으로 출시되며 블루베리, 그라파이트, 피스타치오 등 3가지 색상으로 구성됐다. 전국 삼성스토어와 삼성닷컴, 이동통신사 온·오프라인 매장 등에서 구매할 수 있다.

삼성전자 모델이 프리미엄 기능을 갖춘 '갤럭시 S26 FE'를 소개하는 모습. [사진=삼성전자 제공]

삼성전자는 신제품의 차별화 요소로 카메라와 AI 기능을 앞세웠다. 영상 속 원하는 인물의 움직임을 따라가며 해당 인물을 중심으로 영상을 편집할 수 있는 '마이 팬캠'을 지원한다. 움직임이 많은 상황에서 수평을 유지해 안정적인 영상을 촬영할 수 있는 '슈퍼 스테디'에도 수평 고정 옵션을 적용했다.

운영체제는 최신 One UI 9을 적용했다. 사용자의 상황과 맥락에 맞춰 필요한 정보를 제공하는 '나우 브리프'와 다음 행동을 제안하는 '나우 넛지' 등 갤럭시 AI 기능을 사용할 수 있다. 삼성전자는 FE 모델에서도 플래그십 제품에 적용되는 최신 AI 경험을 제공한다는 전략이다.

단말기 구매 방식도 다양화했다. 갤럭시 S26 FE 자급제 모델 구매자는 'New 갤럭시 AI 구독클럽'에 가입할 수 있다. 구독클럽 이용자는 제품 반납 시 최대 50%의 잔존가를 보장받고 삼성케어플러스와 액세서리 패키지 할인 등의 혜택을 받을 수 있다. 단말기 교체 주기가 짧은 소비자의 초기 구매 부담을 낮추고 갤럭시 제품 재구매를 유도하려는 전략으로 풀이된다.

AI 서비스 혜택도 함께 제공한다. 갤럭시 S26 FE 구매 고객에게는 월 2만9000원 상당의 '구글 AI 프로' 6개월 구독권을 제공한다. 이와 함께 윌라 2개월 구독권과 삼성닷컴 앱에서 사용할 수 있는 케이스·액세서리 30% 할인 쿠폰 3장도 증정한다.

삼성전자는 S26 FE를 통해 플래그십 갤럭시의 AI·카메라 경험을 FE 라인업까지 확대하면서 프리미엄 스마트폰 시장 내 제품군을 세분화한다는 계획이다.

mkyo@newspim.com