신라면세점, 제주에 아미 단독매장 개점...패션 경쟁력 강화

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서울점에는 플레이 꼼데가르송 입점…패션 브랜드 확대

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 신라면세점이 프랑스 디자이너 브랜드 '아미(AMI)'의 단독 매장을 제주점에 열었다. 제주도 내에서 아미 단독점포는 처음이다.

신라면세점은 지난 1일 제주점에 아미 매장을 개설했다고 3일 밝혔다. 아미는 파리 기반 디자이너 브랜드로 시그니처 하트 로고와 세련된 디자인으로 알려져 있다.

신라면세점 제주점 '아미' 매장 전경. [사진=신라면세점 제공]

제주점 매장에서는 하트 로고가 적용된 티셔츠, 스웨트셔츠, 후디 등 의류와 가방, 볼캡 등 액세서리를 판매한다.

신라면세점은 최근 면세점 쇼핑 트렌드가 개별관광객(FIT) 중심으로 변화하면서 고객 취향이 다양해지고 있다고 판단했다. 이에 따라 서울점과 제주점 각각의 고객 특성과 수요를 반영해 글로벌 인지도 높은 패션 브랜드를 확대하고 있다.

신라면세점 서울점에는 글로벌 패션 하우스 꼼데가르송의 캐주얼 라인인 '플레이 꼼데가르송(PLAY COMME des GARÇONS)' 매장도 새로 문을 열었다. 플레이 꼼데가르송은 눈꼬리가 올라간 시그니처 하트 로고로 알려져 있으며, 다양한 하트 와펜과 프린트가 적용된 가디건, 셔츠, 티셔츠와 스니커즈 등을 선보인다.

신라면세점 관계자는 "개별관광객들의 브랜드 취향이 다양해짐에 따라 고객 수요를 반영한 브랜드 유치에 힘쓰고 있다"며 "앞으로도 글로벌 고객들이 선호하는 브랜드를 확대해 차별화된 쇼핑 경험을 제공할 계획"이라고 말했다.

nrd@newspim.com