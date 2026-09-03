'RISE AI전력인프라', AI 전력 수요 확대에 순자산 10배 성장

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순자산 6000억원 넘어…연초 이후 수익률 60%

[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = KB자산운용은 3일 자사 'RISE AI전력인프라' 상장지수펀드(ETF)가 순자산 6000억원을 돌파했다고 밝혔다.

KB자산운용에 따르면 해당 ETF의 전날 기준 순자산은 6141억원으로 집계됐다. 올해 초 약 560억원 수준이었던 순자산이 약 8개월 만에 10배 이상 늘어난 것이다.

[사진=KB자산운용]

운용 성과도 양호하다. 최근 1개월과 연초 이후 수익률은 각각 21.88%, 59.99%다. AI 데이터 센터 확대와 함께 전력망 및 전력기기 관련주가 강세를 보이면서 ETF 성과에도 긍정적인 영향을 미친 것으로 해석된다.

RISE AI전력인프라 ETF는 AI 시대 핵심 인프라인 전선, 변압기, 송배전 설비, 발전설비, 전력기기 등 국내 전력 밸류체인 전반에 투자하는 상품이다.

2일 기준 주요 투자 종목은 지엔씨에너지(8.42%), 가온전선(8.10%), 일진전기(7.13%), LS ELECTRIC(6.96%), LG에너지솔루션(6.76%), 대한전선(6.71%), 대원전선(6.47%), HD현대일렉트릭(6.45%), LS에코에너지(6.19%), 두산에너빌리티(6.08%) 등이다.

육동휘 KB자산운용 ETF상품마케팅본부장은 "AI 데이터센터 확산과 노후 전력망 교체 수요가 맞물리면서 전력 인프라 관련 투자 수요가 꾸준히 늘고 있다"고 말했다.

이어 "RISE AI전력인프라 ETF는 국내 대표 전력기기·전력 인프라 기업들을 폭넓게 담아 개별 종목을 직접 선택하는 부담을 낮추면서도 AI 데이터센터 확대에 따른 전력 인프라 투자 성장에 참여할 수 있는 상품"이라고 덧붙였다.

rkgml925@newspim.com