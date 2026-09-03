빗썸, 창립 13주년 기념 '플러스 클럽' 오픈…연 13% 비트코인 리워드

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[서울=뉴스핌] 박가연 기자 = 빗썸이 창립 13주년을 맞아 연 13% 상당의 비트코인 리워드 프로그램 '플러스 클럽'을 4일 공식 오픈한다고 3일 밝혔다.

[사진=빗썸]

플러스 클럽은 빗썸 신규 가입자 또는 2026년 내 거래 이력이 없는 휴면 회원을 대상으로 진행되는 무료 리워드 프로그램이다. 등록을 완료한 회원에게는 일평균 보유 자산 기준 연 13% 상당의 비트코인이 매일 적립된다. 혜택은 ▲일 최대 1만4000원 ▲월 최대 42만원 ▲연간 최대 500만원 상당까지 제공되며, 선착순 5만 명을 대상으로 운영된다.

이번 프로그램은 지난달 28일 시작된 사전 신청을 거쳐 오는 4일 공식 가동된다. 원화마켓 월 거래금액 5000만원 이상 조건을 충족해야 하며 신청 이후 증가한 보유 자산을 기준으로 혜택이 산정된다. 리워드는 다음 달 평일 기준 5일 차에 일괄 지급되는 방식이다.

앞서 진행된 12주년 연 10% 리워드 프로모션이 600억원 이상의 자금을 모으며 마감됨에 따라 이번 13주년 1차 이벤트의 혜택 비율을 연 13%로 인상해 구성했다.

빗썸 관계자는 "플러스 클럽은 창립 13주년을 맞아 고객 혜택을 확대하기 위해 기획한 프로그램"이라며 "향후에도 이용자 혜택을 강화해 나가겠다"고 말했다.

eoyn2@newspim.com