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백화점 3사, 추석 본판매 돌입…'초희귀·여행·AI' 선물 차별화 총력

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AI 핵심 요약

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  • 백화점 3사가 3일 추석 선물세트 본판매에 나섰다.
  • 롯데·신세계·현대는 이달 4일부터 순차 판매를 시작했다.
  • 희귀 식재료·초고가·AI 추천으로 차별화했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

롯데百, '초희귀·초간편' 20% 확대…신세계, 여행·공예로 영역 확장
현대百, 한우 12만세트 역대 최대…유튜브·셰프 협업 및 AI 추천 도입

[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 국내 주요 백화점 3사가 일제히 추석 선물세트 본판매에 들어가며 한가위 대목 잡기에 나선다.

올해는 전통적인 인기 상품인 한우·굴비·과일뿐만 아니라 희소성 높은 이색 식재료, 간편식, 공예품, 여행 상품까지 선택지를 넓힌 것이 특징이다. 초고가 라인업 강화를 비롯해 인공지능(AI) 기술을 접목한 맞춤형 선물 추천 서비스 등 서비스 차별화 경쟁도 본격화한 모습이다. 

서울 노원구에 위치한 롯데백화점 노원점 지하 1층 레피세리에서 모델들이 올해 선보인 추석 선물세트를 홍보하고 있다. [사진=롯데백화점 제공]

◆롯데百, '초희귀·초간편·초신선' 집중…AI 감사 카드도 선봬

3일 유통업계에 따르면 롯데백화점은 이달 4~23일까지 추석 선물세트 본판매를 진행한다. 올해는 '초희귀·초간편·초신선'을 핵심 키워드로 정하고 전체 세트 품목을 전년 대비 20% 가량 늘렸다.

주요 상품으로는 연간 200두 가량만 사육되는 울릉 칡소 중 1++등급만 선별한 선물세트와 알마스 골드 캐비아 등 희귀 식재료를 전면에 내세웠다. 순종 듀록, YBD 얼룩돼지, 우리 흑돈 등 프리미엄 돼지고기 품종을 비교해 즐길 수 있는 '돈육 셀렉션(11만원대)'도 올해 처음 선보인다.

명절 조리 부담을 줄인 순살 굴비와 찐 보리굴비 등 간편식 세트도 강화했다. 업계 최초로 300만원 상당의 하몽 카빙·풀케이터링 서비스를 도입했으며, AI 기술을 활용한 감사 카드 작성 서비스도 함께 제공한다.

온라인 채널인 롯데백화점몰에서는 이달 7일부터 13일까지 인기 상품을 최대 60% 할인하는 '롯백위크'를 연다. 이어 오는 14일부터 추석 당일까지는 식음료(F&B) 혜택을 강화한 '푸드위크'를, 명절 이후에는 '나를 위한 기프트' 행사를 이어갈 예정이다.

신세계백화점은 오는 7~23일까지 추석 선물세트 본판매 행사를 진행한다. 사진은 모델이 신세계백화점이 선보인 추석 선물세트를 소개하고 있는 모습. [사진=신세계 제공]

◆식품 넘어 공예·여행까지…신세계百, 취향·경험 선물 제안

신세계백화점은 오는 7일부터 23일까지 추석 선물세트 본판매를 펼친다. 신세계는 '5-STAR', '신세계 암소 한우', '셀렉트팜' 등 대표 식품 브랜드를 중심으로 프리미엄 먹거리를 대폭 확대했다.

대표적으로 1++등급 한우 중 상위 3% 수준만 엄선한 '명품 한우 The Signature(320만원)'를 비롯해 '명품 셀렉트팜 햄퍼(35만원)', '명품 참굴비 특호(350만원)' 등을 선보인다. 지정 중매인이 직접 선별·관리해 부드러운 육질을 자랑하는 '신세계 암소 한우' 세트와 바이어가 산지를 직접 발굴한 '셀렉트팜' 청과 세트도 대거 마련했다.

신세계백화점은 전통 공예품과 한식 디저트는 물론, 고품격 여행 상품으로까지 선물 범위를 넓혔다. 프리미엄 여행 플랫폼 '비아신세계'를 통해 유럽 신년음악회 여행, 홍콩 미식 여행, 이집트 역사 기행, 세렝게티 탐방 등 다양한 테마 여행 상품을 제안하며 경험 중심의 선물 시장 공략에 적극 나선다. 

현대백화점은 오는 4~24일까지 전국 점포 식품관과 온라인몰에서 1500여종의 추석 선물세트를 판매한다고 3일 밝혔다. 사진은 현대백화점이 내놓은 추석 선물세트를 홍보하고 있는 모델들 모습. [사진=현대백화점 제공]

◆현대百, 한우 12만세트 역대 최대…인플루언서 협업·AI 추천 강화

현대백화점은 오는 4일부터 24일까지 전국 점포 식품관과 온라인몰에서 1500여종의 추석 선물세트를 판매한다.

특히 고급 미식 수요와 명절 간소화 트렌드를 반영해 한우 선물세트 물량을 전년 대비 10% 늘린 12만 세트로 확대, 역대 최대 규모를 확보했다. 1++등급 한우와 특수부위를 200g 단위로 소포장한 '소담 세트' 라인업을 강화했으며, 최고 등급인 넘버 나인(No.9) 한우 세트도 선보인다. 초고가 주류로는 3억6000만원 상당의 '페트뤼스 컬렉션'을 준비해 하이엔드 수요를 겨냥했다.

유명 셰프 및 인플루언서와 협업한 미식 세트도 눈길을 끈다. 낚시 유튜버 '진석기시대'와 협업한 '가시없는 간편 생선구이 세트'(13만~15만원), 일식 장호준 셰프의 레시피로 만든 '장호준 명품 게우 통전복죽 세트'(10만원), 정지선 셰프가 추천하는 최고급 백주 '몽지람 수공반 대사판'(370만원) 등이 대표적이다.

아울러 AI 쇼핑 어시스턴트 '헤이디(heydi)'를 구축해 모바일 쇼핑 편의성을 높였다. 고객이 상황, 예산, 받는 사람의 연령대 등을 입력하면 자연스러운 대화를 통해 맞춤형 추석 선물을 추천받을 수 있다.

nrd@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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