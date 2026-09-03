한화M&S, 육아지원금 500가정 넘었다…수혜자 95% "추가 출산 긍정"

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출산 때마다 세후 1000만원

응답자 95% 추가 출산 고려

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 한화머시너리앤서비스홀딩스(한화M&S)는 소속 테크·라이프 솔루션즈 부문에서 시행하는 육아동행지원금의 수혜 직원이 이달 기준 513가정으로 집계됐다고 3일 밝혔다.

육아동행지원금은 출산 횟수와 관계없이 출산한 직원 가정에 세후 1000만원을 지급하는 제도다. 지난해 1월 한화갤러리아와 한화호텔앤드리조트 등 계열사 8곳에서 도입한 뒤 한화비전과 아워홈 등을 포함한 16곳으로 확대됐다.

3월 쌍둥이를 출산해 2000만원의 '육아동행지원금'을 받은 김신영 아워홈 책임(오른쪽) 가족. [사진=한화M&S]

수혜 가정은 제도 도입 1주년인 지난 1월 280곳에서 8개월 만에 513곳으로 늘었다. 부문별로는 라이프 374가정, 테크 139가정이다.

계열사별 수혜 직원은 아워홈 174명, 한화호텔앤드리조트 91명, 한화세미텍 49명, 한화비전 46명, 한화갤러리아 38명 순으로 집계됐다.

금지수 한화비전 사원(왼쪽) 가족. [사진=한화M&S]

지원금은 주거지 이전과 차량 교체, 육아용품 구매 등에 쓰였다. 지난 3월 쌍둥이를 출산한 김신영 아워홈 책임은 2000만원을 받아 새집 마련에 보탤 예정이다.

수혜 직원 513명을 대상으로 한 설문조사에서는 응답자의 99%가 지원금이 일·가정 양립에 실질적인 도움이 됐다고 답했다. 추가 출산 고려에 긍정적인 영향을 미쳤다는 응답은 95%로, 지난해 7월보다 약 10%포인트 상승했다.

해외 근무 직원의 첫 수혜 사례도 나왔다. 지난 3월 자녀를 얻은 김건조 아워홈 미국 법인장은 로스앤젤레스에서 지원금을 받았다.

kji01@newspim.com