신세계라이브쇼핑, 추석 상품 7% 적립 행사

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오는 21일까지 진행

일부 상품 분할 배송

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 신세계라이브쇼핑은 추석을 앞두고 명절 선물과 TV홈쇼핑 인기 상품을 판매하는 '추향 저격' 행사를 오는 21일까지 진행한다고 3일 밝혔다.

행사에서는 고객의 예산과 선물 목적에 맞춰 실속형부터 프리미엄 상품까지 가격대별로 비교할 수 있다. 조선호텔 프리미엄 선물과 육류, 수산물, 건강 관련 상품 등을 주제로 기획전을 마련했다.

신세계라이브쇼핑은 추석을 앞두고 명절 선물과 TV홈쇼핑 인기 상품을 판매하는 '추향 저격' 행사를 오는 21일까지 진행한다고 3일 밝혔다. [사진=신세계라이브쇼핑]

한우도가니탕과 양념 LA갈비 등 일부 상품은 한 개 구성을 주문해 두 곳의 배송지로 나눠 받을 수 있다.

구성품의 절반은 선물로 보내고 나머지는 주문자가 받는 방식으로 명절 선물과 가족 먹거리를 함께 준비할 수 있도록 했다.

행사 기간 대상 상품을 구매하면 구매액의 7%를 적립해 준다. 여러 상품을 구매한 고객에게는 추가 포인트를 지급한다.

적립과 추가 포인트 혜택은 명절 선물과 식재료, 생활용품 등 행사 대상 상품에 적용된다.

kji01@newspim.com