이마트24, 구황작물 활용 신상품 5종 출시

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이달 말까지 최대 30% 할인

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 이마트24는 고구마·감자·단호박 등 가을철 식재료를 활용한 구황작물 신상품 5종을 출시했다고 3일 밝혔다.

신상품은 아이스크림과 냉동 간식, 프레시푸드(FF) 등으로 구성됐다. 지난해 11월 상품부문에 신설된 트렌드 기획 조직인 트렌드연구소가 상품을 기획했으며, 주요 재료를 모티브로 한 전용 캐릭터를 패키지에 적용했다.

이마트24가 고구마·감자·단호박을 활용한 구황작물 신상품 5종을 출시했다. [사진=이마트24]

고구마를 차갑게 즐기는 간식으로 만든 상품은 2종이다. 꿀고구마의 풍미를 아이스바로 구현한 '꿀고구마바'는 2000원, 스탠딩 파우치에 담은 '아이스고구마맛탕'은 3900원이다.

FF 상품으로는 후추 향을 더한 감자채와 치즈를 넣은 시즌 한정 '치즈감자김밥', 단호박샐러드와 스크램블에그샐러드를 조합한 '단호박에그샌드위치'를 각각 3200원에 선보인다. 고구마그라탕과 푸실리파스타를 함께 구성한 '고구마그라탕&푸실리파스타'는 5200원이다.

이마트24는 구황작물 신상품 5종을 대상으로 이달 말까지 최대 30% 할인 행사를 진행한다. [사진=이마트24]

이마트24는 신상품 5종 출시를 기념해 이달 말까지 할인 행사도 진행한다. 하나카드·현대카드·삼성카드와 카카오페이 포인트머니 등 행사 결제수단으로 구매하면 최대 30% 할인한다.

구황작물은 기후변화의 영향을 상대적으로 적게 받고 재배 기간이 짧은 작물을 뜻한다. 이마트24는 고구마와 감자 등 전통 식재료에 새로운 조리 방식과 상품 구성을 접목했다고 설명했다.

이마트24는 앞으로 10~30대 소비자의 취향과 트렌드를 분석해 관련 상품을 계속 선보일 계획이다.

kji01@newspim.com