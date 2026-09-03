CU, 베이크하우스405 리브랜딩…누적 판매량 3500만개

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차별화 빵 매출 14.8%↑

마블크림 4종 순차 출시

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = BGF리테일이 운영하는 편의점 CU는 차별화 베이커리 브랜드 '베이크하우스405'를 론칭 3년 만에 'BAKE405'로 리브랜딩한다고 3일 밝혔다.

베이크하우스405는 2023년 8월 출시된 뒤 누적 판매량 3500만개를 넘어섰다. CU는 제과제빵 명장 이석원 씨, 프랑스 유제품 브랜드 페이장브레통 등과 협업해 관련 상품을 선보여 왔다.

CU가 차별화 베이커리 브랜드 '베이크하우스405'를 'BAKE405'로 리브랜딩한다. [사진=BGF리테일]

CU의 차별화 빵 매출은 전년 대비 2024년 35.3%, 지난해 29.2% 늘었다. 올해 1~8월 매출도 전년 동기 대비 14.8% 증가했다.

CU는 이번 개편을 통해 브랜드명을 간결하게 바꾸고 패키지를 새로 선보인다. 제품의 외관과 맛, 취식 방식도 함께 개선한다는 방침이다.

CU가 BAKE405의 첫 상품으로 '마블크림 시리즈' 4종을 순차 출시한다. [사진=BGF리테일]

리브랜딩 후 첫 상품은 유럽 전통 빵 바브카에서 착안한 '마블크림 시리즈' 4종으로, 가격은 각 3200원이다. 필링을 바른 반죽을 꼬아 구운 뒤 필링과 어울리는 크림을 넣은 제품이다.

CU는 지난 1일 '마블초코크림빵'을 출시한 데 이어 이날 '마블레몬피쵸크림빵'을 선보인다. 오는 9일에는 '마블딸기연유크림빵', 오는 16일에는 '마블시나몬메이플크림빵'을 출시할 예정이다.

CU는 BAKE405 브랜드와 패키지 개편을 바탕으로 편의점 베이커리 상품 경쟁력을 높일 계획이다.

kji01@newspim.com