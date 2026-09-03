NS홈쇼핑, 익산 푸드페스타 준비 점검…10월 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

16~17일 퍼스트키친서

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = NS홈쇼핑은 익산시와 'NS푸드페스타 2026 익산' 사전보고회를 열고 행사 준비 상황과 협력 방안을 점검했다고 3일 밝혔다.

사전보고회는 지난 2일 익산시청에서 열렸다. 조항목 NS홈쇼핑 대표이사와 최재용 익산시 부시장 등 양측 관계자들이 참석해 행사 운영 방향을 논의했다.

지난 2일 익산시청에서 열린 'NS푸드페스타 2026 익산' 사전보고회에서 NS홈쇼핑 조항목 대표이사(가운데 왼쪽), 최재용 익산시 부시장(가운데 오른쪽)과 관계자들이 성공적인 행사 개최를 다짐하며 기념촬영을 하고 있다. [사진=NS홈쇼핑]

양측은 행사장 조성과 프로그램 운영, 관람객 편의·안전관리, 홍보 계획 등 분야별 준비 상황을 공유했다. 식품문화 콘텐츠 마련을 위한 협력 방안도 점검했다.

NS홈쇼핑과 익산시가 공동 주최하는 이번 행사는 10월 16일부터 17일까지 이틀간 전북 익산시 하림 퍼스트키친에서 열린다. 2022년 익산에서 처음 개최된 뒤 올해로 5년째다.

올해는 '최고의 맛은 신선!'을 슬로건으로 요리경연과 식품산업·지역 농특산물의 가치를 알리는 전시·체험 프로그램을 운영할 예정이다.

NS홈쇼핑과 익산시는 행사를 지역과 기업, 소비자가 함께하는 식품문화축제로 발전시키고 식품산업도시 익산을 알린다는 계획이다.

kji01@newspim.com