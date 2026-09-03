쎌바이오텍, '비타푸드 아시아' 참가…아시아 시장 확대

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글로벌 바이어 대상 신규 파트너 발굴 추진

[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 쎌바이오텍이 태국 방콕에서 열리는 건강기능식품 박람회 '비타푸드 아시아 2026(Vitafoods Asia 2026)'에 참가해 아시아 시장 확대에 나선다.

쎌바이오텍은 2일부터 4일(현지시간)까지 태국 방콕 퀸 시리킷 국립 컨벤션 센터(QSNCC)에서 열리는 비타푸드 아시아에 참가한다고 3일 밝혔다.

쎌바이오텍 듀오락, '비타푸드 아시아 2026' 부스 [사진=쎌바이오텍]

회사는 48㎡ 규모의 단독 부스를 마련하고 글로벌 바이어를 대상으로 유산균 브랜드 '듀오락'의 제품과 기술을 소개한다. 신규 파트너 발굴과 수출국 확대도 추진한다.

부스에는 베이비존과 키즈존, 우먼존 등 타깃별 체험 공간을 마련했다. 우먼존에서는 갱년기 유산균과 질 건강 유산균 등 여성 건강 관련 제품을 선보인다.

듀오락은 현재 일본과 중국, 대만 등 아시아 16개국에 진출해 있다. 쎌바이오텍에 따르면 2001년 진출한 인도네시아에서는 시장점유율 1위를 기록하고 있으며, 2015년 진출한 싱가포르에서는 듀오락 브랜드로 전문의약품(ETC) 시장 1위를 기록하고 있다.

쎌바이오텍은 자체 개발한 '듀얼코팅(Dual Coating)' 기술을 글로벌 시장 확대에 활용하고 있다. 유산균을 단백질과 다당류로 이중 코팅해 위산과 담즙산으로부터 보호하는 기술이다.

회사는 현재 전 세계 56개국에 제품을 수출하고 있다. 최근에는 남아프리카공화국에 CBT 유산균을 처음 수출하며 아프리카 시장에도 진출했다.

쎌바이오텍 관계자는 "이번 비타푸드 아시아를 통해 신규 파트너를 발굴하고 수출국을 확대해 아시아 시장에서의 입지를 강화할 계획"이라고 말했다.

sykim@newspim.com