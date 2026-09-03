콘진원, 콘텐츠 종사자 권익 위한 '고상한 상담소' 운영

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[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원은 콘텐츠 종사자의 권익 증진을 위한 상담·교육 프로그램 '고상한 상담소'를 연중 운영한다고 3일 밝혔다.

콘진원은 지난 7월 14일부터 8월 21일까지 콘텐츠 산업 종사자와 기업, 창작자, 프리랜서 등이 참여하는 '공정상생 일터만들기 공모전'을 진행했다.

공모주제는 '공정상생 일터를 만들기 위한 10가지 약속'으로, 심사를 통해 총 22개 우수작을 선정했다. 수상자에게는 등위에 따라 70만 원부터 10만 원까지 총 450만 원 상당의 온누리상품권을 지급한다.

[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = 고상한 상담소 홍보 포스터. [사진=콘진원] 2026.09.03 alice09@newspim.com

이번 공모전은 콘텐츠 산업 현장에서 서로 존중하고 공정하게 협력하기 위한 실천 내용을 현장의 구성원이 직접 제안하고 함께 만들어갈 수 있도록 마련됐다.

심사는 주제 적합성, 창의성, 현실성을 기준으로 진행했으며, 최종 22개 우수작을 선정했다.

콘진원은 선정된 우수작의 주요 내용을 종합해 콘텐츠 산업 현장에서 함께 실천할 '고상하게 일하는 10가지 약속'을 마련했다.

약속은 '공정을 라이브로, 상생을 일상으로, 트렌드보다 공감과 가치가 먼저다, 아이디어는 존중하고, 창작의 주인은 지킵니다, 세계가 사랑하는 K콘텐츠, 세계가 인정하는 K일터문화, 최적화보다 중요한 건 함께 작동하는 것이다, 투명한 계약서가 만드는 가장 완벽한 클라이맥스' 등이다.

각 약속은 디자인 포스터로 제작해 사회관계망서비스(SNS) 등에 활용할 예정이다. 이를 통해 콘텐츠 산업 현장에서 공정상생 문화를 확산하고 자발적으로 실천할 수 있도록 지원할 계획이다.

'고상한 상담소'는 콘텐츠 산업 분야 기업과 종사자, 창작자, 프리랜서 등을 대상으로 노무·법률·성평등 분야의 상담과 교육을 무료로 제공하는 통합 지원사업이다.

출판, 만화·웹툰, 음악, 영화, 게임, 애니메이션, 광고, 캐릭터, 지식정보, 콘텐츠솔루션, 공연, 방송 등 콘텐츠 산업 전반을 대상으로 한다.

임금체불, 근로계약서 작성, 근무환경, 직장 내 괴롭힘 등 인사·노무 관련 일대일 상담과 함께 5인 이상 콘텐츠 기업을 대상으로 종합 노무 상담을 지원한다.

법률 분야에서는 불공정 거래, 저작권 침해, 계약서 검토 등 현장에서 발생할 수 있는 법률문제에 대한 상담을 지원하며, 성평등 분야에서는 성희롱·성폭력 예방과 차별 관련 고충 상담 및 기업 맞춤형 교육을 제공한다.

또한 10인 이상 콘텐츠 기업과 유관 기관·단체를 대상으로 전문가가 직접 현장을 찾아가는 노무·법률·성평등 교육도 지원한다.

곽성환 콘진원 공정상생센터장은 "이번 공모전을 통해 콘텐츠 산업 현장에서 함께 지켜나갈 공정상생 일터의 약속을 마련했다"라며 "앞으로도 '고상한 상담소'를 통해 콘텐츠 종사자가 현장에서 겪는 노무·법률·성평등 관련 어려움을 해소하고, 창작자와 기업이 서로 존중하며 역량을 펼칠 수 있는 공정한 콘텐츠 산업 환경을 조성해 나가겠다"라고 말했다.

alice09@newspim.com