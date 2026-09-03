민주당 사천·남해·하동 지역위 "정당 현수막 불법 훼손 사건 강력 규탄한다"

"정상적 정치활동 방해… 수사기관 신속히 수사해야"

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 더불어민주당 사천·남해·하동 지역위원회와 사천시 당원 일동은 최근 발생한 현수막 불법 훼손 사건을 두고 행위자를 규탄하고 수사기관의 엄정 대응을 촉구했다.

지역위원회는 지난 2일 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "관내에 게시한 당 현수막에서 김민석 당대표와 황재은 지역위원장의 얼굴, 특히 눈 부위가 칼로 도려낸 흔적으로 보이는 훼손이 확인됐다"고 밝혔다.

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 더불어민주당 사천·남해·하동 지역위원회와 사천시 당원 일동이 2일 사천시청 브리핑룸에서 정당 현수막 불법 훼손 사건과 관련해 행위자를 강력히 규탄하고 신속하고 철저한 수사를 촉구하고 있다. 2026.09.02

이들은 "이번 사건을 단순한 시설물 파손을 넘어 정당의 정상적인 정치활동을 방해하고 정치적 견해 차이를 이유로 상대를 위협하는 불법 행위"로 규정하며 "민주주의 기본 질서를 훼손하는 행위"라고 날을 세웠다.

그러면서 "정치적 견해가 다르다는 이유로 상대 정치인의 얼굴을 칼로 훼손하는 행위는 용납할 수 없다"며 "이러한 행위가 지역사회 갈등과 혐오를 키우고 성숙한 시민의식을 가진 사천시민과 지역사회의 명예까지 떨어뜨린다"고 직격했다.

이어 "현재 사천이 우주항공복합도시 건설, 남해안 우주항공·방산 벨트 구축 등 지역의 미래를 좌우할 주요 사업을 앞두고 있다"면서 "이러한 사업을 성공적으로 추진하려면 중앙정부와 국회, 경남도, 사천시가 긴밀히 협력해 필요한 예산과 정책적 지원을 확보해야 한다. 사천 발전을 위해서는 여야 구분보다 협력이 우선돼야 한다"고 주장했다.

또 "정당과 정치적 견해는 달라도 사천의 미래와 시민 삶 개선을 위한 일이라면 함께 머리를 맞대고 해법을 찾아야 한다"면서 "특정 정당을 적대시하거나 배척하는 방식으로는 지역 발전에 도움이 되지 않는다"고 쓴소리를 던졌다.

불법 훼손된 정당 현수막[사진=더불어민주당 사천·남해·하동 지역위원회]2026.09.02

위이들은 "집권여당 당대표와 지역위원장을 겨냥한 극단적인 혐오 표현과 폭력적 훼손 행위는 정치적 갈등을 넘어 사천의 정치문화를 후퇴시키고 지역 발전의 발목을 잡는 자기 파괴적 행위"라고 비판했다.

수사기관을 향한 요구도 이어졌다. 이들은 "이번 사건을 좌시하지 않겠다"며 "수사기관이 현수막을 훼손한 행위자를 신속하고 철저하게 수사해 위법 사실이 드러날 경우 법과 원칙에 따라 엄정하게 처벌해 달라"고 촉구했다.

그러면서 "사천 정치권과 시민사회에도 협력과 상생의 정치문화를 함께 만들어 줄 것을 당부드린다"며 "혐오와 폭력이 아니라 대화와 경쟁, 갈등과 배제가 아니라 협력과 상생으로 사천의 미래를 열어가야 한다"고 목소리를 높였다.

이들은 "사천시 당원들은 어떤 불법적이고 비열한 행위에도 굴하지 않고 사천시민의 삶과 사천의 더 큰 발전을 위해 나아가겠다"고 말했다.

불법 훼손된 정당 현수막[사진=더불어민주당 사천·남해·하동 지역위원회]2026.09.02

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