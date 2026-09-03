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민주당 사천·남해·하동 지역위 "정당 현수막 불법 훼손 사건 강력 규탄한다"

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  • 더불어민주당 사천·남해·하동 지역위가 2일 현수막 훼손을 규탄했다
  • 김민석 당대표와 황재은 위원장 얼굴 훼손을 정치활동 방해로 봤다
  • 수사기관에 신속·철저 수사와 엄정 처벌을 촉구했다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

"정상적 정치활동 방해… 수사기관 신속히 수사해야"

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 더불어민주당 사천·남해·하동 지역위원회와 사천시 당원 일동은 최근 발생한 현수막 불법 훼손 사건을 두고 행위자를 규탄하고 수사기관의 엄정 대응을 촉구했다.

지역위원회는 지난 2일 사천시청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "관내에 게시한 당 현수막에서 김민석 당대표와 황재은 지역위원장의 얼굴, 특히 눈 부위가 칼로 도려낸 흔적으로 보이는 훼손이 확인됐다"고 밝혔다.  

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 더불어민주당 사천·남해·하동 지역위원회와 사천시 당원 일동이 2일 사천시청 브리핑룸에서 정당 현수막 불법 훼손 사건과 관련해 행위자를 강력히 규탄하고 신속하고 철저한 수사를 촉구하고 있다. 2026.09.02 

이들은 "이번 사건을 단순한 시설물 파손을 넘어 정당의 정상적인 정치활동을 방해하고 정치적 견해 차이를 이유로 상대를 위협하는 불법 행위"로 규정하며 "민주주의 기본 질서를 훼손하는 행위"라고 날을 세웠다.

그러면서 "정치적 견해가 다르다는 이유로 상대 정치인의 얼굴을 칼로 훼손하는 행위는 용납할 수 없다"며 "이러한 행위가 지역사회 갈등과 혐오를 키우고 성숙한 시민의식을 가진 사천시민과 지역사회의 명예까지 떨어뜨린다"고 직격했다.

이어 "현재 사천이 우주항공복합도시 건설, 남해안 우주항공·방산 벨트 구축 등 지역의 미래를 좌우할 주요 사업을 앞두고 있다"면서 "이러한 사업을 성공적으로 추진하려면 중앙정부와 국회, 경남도, 사천시가 긴밀히 협력해 필요한 예산과 정책적 지원을 확보해야 한다. 사천 발전을 위해서는 여야 구분보다 협력이 우선돼야 한다"고 주장했다.

또 "정당과 정치적 견해는 달라도 사천의 미래와 시민 삶 개선을 위한 일이라면 함께 머리를 맞대고 해법을 찾아야 한다"면서 "특정 정당을 적대시하거나 배척하는 방식으로는 지역 발전에 도움이 되지 않는다"고 쓴소리를 던졌다.

불법 훼손된 정당 현수막[사진=더불어민주당 사천·남해·하동 지역위원회]2026.09.02

위이들은 "집권여당 당대표와 지역위원장을 겨냥한 극단적인 혐오 표현과 폭력적 훼손 행위는 정치적 갈등을 넘어 사천의 정치문화를 후퇴시키고 지역 발전의 발목을 잡는 자기 파괴적 행위"라고 비판했다.

수사기관을 향한 요구도 이어졌다. 이들은 "이번 사건을 좌시하지 않겠다"며 "수사기관이 현수막을 훼손한 행위자를 신속하고 철저하게 수사해 위법 사실이 드러날 경우 법과 원칙에 따라 엄정하게 처벌해 달라"고 촉구했다.

그러면서 "사천 정치권과 시민사회에도 협력과 상생의 정치문화를 함께 만들어 줄 것을 당부드린다"며 "혐오와 폭력이 아니라 대화와 경쟁, 갈등과 배제가 아니라 협력과 상생으로 사천의 미래를 열어가야 한다"고 목소리를 높였다.

이들은 "사천시 당원들은 어떤 불법적이고 비열한 행위에도 굴하지 않고 사천시민의 삶과 사천의 더 큰 발전을 위해 나아가겠다"고 말했다.

불법 훼손된 정당 현수막[사진=더불어민주당 사천·남해·하동 지역위원회]2026.09.02

m25322532@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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