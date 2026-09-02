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'들쥐', 3일 만에 글로벌 5위…류준열→설경구 강렬 액션 비하인드 공개

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  • 넷플릭스 '들쥐'가 28일 공개 3일 만에 글로벌 5위에 올랐다.
  • '들쥐'는 13개국 톱10에 들며 흥행세를 이어갔다.
  • 예측불가 전개와 강렬한 액션에 호평이 쏟아졌다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 넷플릭스 시리즈 '들쥐'가 공개 3일 만에 글로벌 톱 10 비영어 쇼 5위에 오르며 뜨거운 반응을 얻고 있다.

지난달 28일 공개된 '들쥐'는 공개 첫 주 3일 만에 200만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)를 기록하며 넷플릭스 글로벌 톱10 비영어 쇼 5위에 등극했다. 대한민국을 비롯해 싱가포르, 인도네시아, 카타르 등 총 13개 국가에서도 톱10에 이름을 올리며 글로벌 흥행세를 이어가고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 들쥐 비하인드 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.09.02 moonddo00@newspim.com

'들쥐'는 의문의 존재 '들쥐'에게 이름, 얼굴, 인생을 송두리째 빼앗긴 소설가 '문재'와 잃어버린 돈을 회수하려는 사채업자 '노자', 그리고 형사 '순용'이 들쥐의 정체를 쫓으며 벌어지는 이야기를 그린 추적 스릴러다.

공개 이후 국내외 언론과 시청자들은 작품의 예측할 수 없는 전개와 강렬한 액션, 배우들의 몰입도 높은 연기에 호평을 보내고 있다. 특히 반전이 거듭되는 미스터리와 긴장감 넘치는 추격전이 극강의 서스펜스를 완성했다는 평가다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 들쥐 비하인드 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.09.02 moonddo00@newspim.com

이 가운데 '들쥐' 측이 비하인드 스틸과 액션 스틸을 공개해 눈길을 끈다.

공개된 스틸에는 배우들의 뜨거운 연기 열정과 화기애애한 촬영 현장의 분위기가 고스란히 담겼다. 먼저 '문재' 역의 류준열과 '유민' 역의 박윤호가 함께 대본을 살펴보는 모습은 작품을 위해 끊임없이 고민했던 배우들의 노력을 엿보게 한다. 김홍선 감독의 디렉션에 귀 기울이고 서로 의견을 나누는 배우들의 모습에서는 작품을 향한 진지한 태도도 느껴진다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 들쥐 비하인드 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.09.02 moonddo00@newspim.com

흙투성이가 된 채 땅굴 속에 앉아 있는 설경구와 어두운 밤 손전등을 들고 촬영에 임하는 이규형의 모습 역시 시선을 사로잡는다. 극 중 팽팽한 긴장감을 선사했던 이들이 카메라 밖에서는 브이 포즈를 취하며 환하게 웃고 있어 반전 매력을 더한다.

강렬한 액션 장면도 공개됐다. 칼을 들고 누군가를 위협하는 류준열부터 도끼를 든 채 매섭게 달려드는 설경구, 맨몸으로 격렬한 난투극을 벌이는 두 사람의 모습까지 긴박했던 액션의 순간들이 담겼다.

특히 무술 감독과 합을 맞추며 액션 동작을 완성해가는 설경구의 모습은 작품 속에서 선보인 거침없는 액션 연기에 대한 기대를 높인다. 극한의 상황 속에서도 캐릭터에 완벽하게 몰입한 배우들의 열연이 '들쥐'만의 강렬한 서스펜스를 만들어냈다는 평가다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 들쥐 비하인드 스틸. [사진=넷플릭스] 2026.09.02 moonddo00@newspim.com

moonddo00@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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