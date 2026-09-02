중남미 아이티에서 갱단에 납치됐던 한국인 남성 석방

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현지 한국기업 직원 한 달여 만에 풀려나...건강 양호

2024년'여행금지국' 지정...한국인 40여명 체류

[서울=뉴스핌] 유신모 외교전문기자 = 중남미 아이티에서 한국인 남성 2명이 갱단에 납치됐다가 한 달 여만에 풀려나는 사건이 발생했다.

외교부는 "지난 7월 31일 아이티 수도 포르토프랭스에서 갱단에 납치됐던 한국 기업의 현지 직원 2명이 모두 무사히 석방됐다"고 2일 밝혔다.

서울 도렴동 외교부 청사 [사진=뉴스핌DB]

이들은 피랍 당시 현지 경찰의 경호를 받고 있었으나 갱단 조직원들은 총격전 끝에 경찰 1명을 살해하고 납치해 간 것으로 전해졌다. 피랍자 중 1명은 지난달 18일 석방됐다. 외교부는 이들의 건강은 양호한 상태라고 밝혔다.

아이티는 갱단의 폭력으로 사실상 무정부 상태에 빠져 있다. 정부는 2024년 5월 아이티를 여행금지국으로 지정했다. 납치 피해자들은 기업 활동을 위한 목적으로 정부의 '예외적 여권사용 허가'를 받아 아이티에 체류 중이었다. 아이티 현지에는 약 40명의 한국인이 체류 중인 것으로 알려졌다.

외교부는 아이티를 관할하는 주도미니카 공화국대사관에 이번 사건에 대한 신고가 접수된 직후 재외국민보호대책본부를 설치하고 정부 합동신속대응팀을 현지에 급파해 아이티 경찰 등 관계 당국 및 현지 우방국 외교단 등과 긴밀히 협력하면서 피랍자들의 석방을 위해 노력해왔다.

외교부는 유사 피해 방지를 위해 체류 중인 국민들에게 안전 지역으로 이동하거나 불필요한 외부 활동을 최소화할 것을 당부했다.

opento@newspim.com