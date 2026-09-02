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'수익성' 잡은 DL이앤씨 박상신號…매출 회복·우발채무 관리 시험대

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AI 핵심 요약

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  • DL이앤씨가 상반기 주택원가율 개선으로 영업익 53% 늘렸다.
  • 주택부문은 호조였지만 토목·플랜트 매출은 줄었다.
  • 수주잔고 매출화와 PF·사우디 리스크 관리가 과제다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

상반기 영업이익 3168억원
주택 부문 영업이익 2배
플랜트 이익 70% 급감
PF·사우디 세무 리스크도

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = DL이앤씨가 올 상반기 주택사업 원가율 개선에 힘입어 수익성을 회복했다. 다만 매출과 플랜트 부문 실적은 뒷걸음질하면서 수주잔고의 매출 전환과 재무 리스크 관리가 향후 과제로 남았다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

◆ 매출 줄어도 영업익 53%↑…선별 수주 성과 가시화

2일 금융감독원 전자공시시스템(DART)에 따르면 올해 상반기 DL이앤씨 연결 매출은 3조5282억원으로 지난해 같은 기간보다 7.1% 감소했다. 영업이익은 3168억원으로 52.9% 증가했다. 영업이익률도 5.5%에서 9.0%로 3.5%포인트(p) 상승했다.

박 대표가 경영 원칙으로 삼은 수익성 중심의 선별 수주와 원가 관리 전략이 실적으로 연결됐다는 평가가 나온다. 취임 후 온전한 실적이 처음 반영된 지난해 매출은 7조4024억원으로 전년보다 11.0% 감소했지만 영업이익은 2709억원에서 3870억원으로 42.8% 늘었다. 올해 상반기 영업이익은 이미 지난해 연간 영업이익의 81.9%에 달한다.

실적 개선을 이끈 것은 주택사업이다. 주택부문 매출은 1조9502억원으로 지난해 같은 기간보다 2.4% 감소했다. 영업이익은 2855억원을 기록해 전년 동기(1342억원)의 2배를 넘어섰다. 영업이익률도 7.9%포인트(p) 상승한 14.6%로 집계됐다.

현금창출력도 개선됐다. 상반기 영업활동현금흐름은 2042억원으로 지난해 같은 기간 134억원보다 1908억원 늘었다. 6월 말 연결 기준 부채비율은 86.4%로 100%를 밑돌았다. 현금 및 현금성자산은 1조9448억원이다.

DL이앤씨 관계자는 "주택사업 부문의 원가율 안정화와 수익성 중심의 사업 운영이 실적을 견인했다"며 "사업성 중심의 선별 수주 전략과 철저한 원가 관리가 이어지면서 수익성 개선세를 이어가고 있다"고 설명했다.

이어 "수익성 중심의 사업 운영과 철저한 원가 관리 성과가 본격적으로 실적에 반영되면서 이익과 현금창출력이 함께 개선되는 선순환 구조가 확고히 자리 잡았다"고 부연했다.

업계에선 주택부문의 원가 부담이 완화되면서 수익성 회복세가 당분간 이어질 것이란 기대가 나온다. 기존 고원가 현장이 준공되고 원가 상승분을 도급액에 반영한 신규 현장의 매출 비중이 커진 영향이다.

이승민 한국신용평가 선임애널리스트는 "공사원가 부담이 완화된 신규 착공 현장의 본격적인 공사 진행 등을 통해 중단기적으로 개선된 수익성을 유지할 전망"이라며 "다만 주택 공급물량 감소에 따른 외형 둔화와 미분양 현장의 추가 손실 가능성은 수익성 회복을 제약하는 요인이 될 수 있다"고 말했다.

◆ 주택 편중 커진 실적…착공 속도·비주택 수주 관건

외형은 축소 흐름을 이어갔다. 토목 매출은 전년 동기보다 10.6% 감소한 4661억원에 그쳤다. 플랜트 매출도 15.1% 줄어든 1조902억원으로 집계됐다. 플랜트 영업이익은 367억원에 머물며 지난해 같은 기간(1206억원)의 3분의 1에도 미치지 못했다. 영업이익률 역시 전년 동기보다 6.0%p 낮은 3.4%로 주택사업에 대한 이익 의존도가 커졌다.

이훈규 한국기업평가 선임연구원은 "향후 외형은 건설경기와 국내외 플랜트 파이프라인 확보 수준, 미착공 현장의 착공 시점에 따라 좌우될 것"이라며 "플랜트부문 수익성 개선에는 시일이 소요될 것으로 보인다"고 말했다.

지난해 4분기 S-OIL 샤힌프로젝트의 예정원가가 상승하면서 기대이익이 줄어든 점도 플랜트 수익성 회복을 제약하는 요인 중 하나다. 중대재해 발생에 따른 공기 지연과 사고 예방을 위한 안전관리비 증가 역시 향후 손익에 영향을 줄 수 있다.

수주잔고를 실제 착공과 매출로 연결하는 것 또한 풀어야 할 과제다. DL이앤씨 수주잔고는 지난해 말 28조1884억원에서 올해 6월 말 29조8209억원으로 1조6325억원 늘었다. ▲한남5구역 재개발(1조7584억원) ▲증산4구역 도심공공주택복합사업(1조300억원) 등 대형 주택사업이 수주잔고를 뒷받침했다.

상당수가 정비사업과 공공개발 사업이어서 실제 착공과 매출 인식까지 장기간이 걸릴 가능성이 있다. 주택 수익성을 유지하면서 플랜트와 데이터센터 등 비교적 빠르게 매출로 전환할 수 있는 비주택 수주를 확보해야 외형 감소를 멈출 수 있다는 분석이다.

운전자본 관리도 필요하다. 지난 6월 말 기준 공사비를 청구했으나 아직 받지 못한 매출채권 등을 포함한 금액은 1조9034억원으로 지난해 말보다 2820억원 증가했다. 공사를 진행해 매출로는 인식했지만 아직 청구하지 못한 돈(계약자산)도 8695억원으로 2409억원 늘었다.

지난 3월 말 기준 PF우발채무는 9312억원으로 2024년 말 6880억원보다 증가했다. DL이앤씨가 보유한 현금성 자산은 2조2464억원으로 총차입금의 2배를 웃돌아 대응 여력은 충분하다는 평가다.

홈플러스 점포 개발사업에 제공한 PF 보증 1425억원은 일부 점포의 임대차계약 해지로 인해 부담으로 이어질 수 있다. 이 선임애널리스트는 "재무여력은 충분하지만 홈플러스 회생과 점포 매각 진행 상황을 지속해서 점검해야 한다"고 말했다.

사우디아라비아 세무 리스크도 남아 있다. 현지 과세당국은 DL이앤씨가 2006~2019년 사우디에서 수주한 설계·조달·시공(EPC) 사업과 관련해 법인세와 지연이자 약 8500억원을 부과했다. DL이앤씨는 국내에서 수행한 설계·조달 업무까지 사우디 사업으로 본 것은 부당하다며 불복 절차에 나설 예정이다.

이 선임연구원은 "최종 결정 전까지 납부 의무가 없어 단기적인 영향은 제한적이지만, 충당부채 반영 여부와 최종 세액을 지켜봐야 한다"고 평가했다.

chulsoofriend@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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