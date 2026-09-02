신세계그룹, 프리즈 서울에 라운지…5년 파트너십 첫발

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폴 콕스 작품 336점 공개

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 신세계그룹은 서울 코엑스에서 열리는 아트페어 '프리즈 서울 2026'에 일상 속 예술 경험을 주제로 한 '신세계 라운지'를 선보였다고 2일 밝혔다.

신세계그룹은 올해부터 향후 5년간 프리즈 서울의 헤드라인 파트너로 참여한다. 이번 라운지는 해당 파트너십을 처음 알리는 공간으로 마련됐다.

2일 서울 코엑스에서 열린 '프리즈 서울'의 '신세계 라운지' 입구. [사진=신세계]

라운지에서는 프랑스 작가 폴 콕스의 작품을 소개하는 특별 전시 <L'Immensité du Quotidien: The Monumental Everyday>가 열린다.

이번 전시에는 폴 콕스가 수년간 매일 저녁 명상을 불투명 수채물감으로 기록한 'Diary' 연작 336점이 전시된다. 해당 연작을 한자리에 모아 공개하는 것은 이번이 세계 최초다.

2일 서울 코엑스에서 열린 '프리즈 서울'의 '신세계 라운지' 전경. [사진=신세계]

라운지 외관에는 연작의 대표작 가운데 하나인 'Diary 16 05 26'를 대형 이미지로 구현했다.

신세계그룹은 그동안 축적한 공간·콘텐츠 기획 역량을 라운지에 반영했다. 상품 판매를 넘어 고객이 오프라인 공간에 머무는 시간과 경험을 리테일 공간 혁신의 핵심으로 삼았다는 설명이다.

2일 수요일 오전 서울 코엑스에서 열린 '프리즈 서울'의 '신세계 라운지'에서 관람객이 폴 콕스의 작품을 둘러보고 있다. [사진=신세계]

프리즈 서울 2026과 신세계 라운지는 오는 5일까지 운영된다.

kji01@newspim.com