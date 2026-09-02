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'색동원 입소자 성폭행' 시설장 1심 징역 15년 …"권력관계 불균형 이용"

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AI 핵심 요약

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  • 인천 색동원 전 시설장 김모씨가 2일 입소자 성폭행 혐의로 1심서 징역 15년을 받았다.
  • 재판부는 장애인 3명 성폭행과 상해를 유죄로 보고 취업제한 10년과 보호관찰 3년을 명령했다.
  • 재판부는 피해자 진술 신빙성을 인정했고, 위치추적 전자장치 부착은 기각했다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

중증 지적장애인 상대 강간·상해 등 일부 유죄…아동·장애인기관 10년 취업제한
법원 "피해자 표현능력 부족해도 핵심 진술 신빙성 부정 못해"…현장검증도 진행
피해자 측 "폐쇄적 시설 구조적 범죄 막으려면 제3기관 통한 실질적 점검 필요"

[서울=뉴스핌] 박민경 기자 = 인천 중증 발달장애인 거주시설 색동원 입소자들을 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 전 시설장이 1심에서 징역 15년의 중형을 선고받았다.

서울중앙지법 형사합의29부(재판장 엄기표)는 2일 성폭력처벌법 위반 등 혐의로 구속기소된 김모 씨에게 징역 15년을 선고했다.

인천 중증 발달장애인 거주시설 색동원 입소자들을 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨진 전 시설장이 1심에서 징역 15년의 중형을 선고받았다. 사진은 인천 강화군 중증장애인 거주시설 '색동원'에서 원생들을 대상으로 성폭력과 학대를 한 혐의를 받는 시설장 김씨가 지난 2월 19일 오후 서울 서초구 중앙지방법원에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)에 출석하고 있는 모습. [사진=뉴스핌DB]

또한 아동·청소년 관련 기관과 장애인 관련 기관에 각각 10년간 취업제한을 명령하고 3년간 보호관찰을 받을 것도 명령했다. 다만 검찰이 청구한 위치추적 전자장치 부착명령은 기각했다.

김씨는 인천 강화군 소재 색동원에서 자신이 보호·감독하던 지적장애인들을 상대로 수차례 성범죄를 저지르고 일부 피해자를 폭행한 혐의 등으로 재판에 넘겨졌다.

재판부는 김씨가 인천 강화군 소재 색동원에 입소한 장애인 3명을 성폭행하고, 범행에 저항하는 피해자에게 유리컵을 던져 머리를 다치게 한 혐의 등을 모두 유죄로 인정했다.

재판부는 먼저 피해자 정모 씨에 대한 장애인피보호자강간과 강간 등 상해 혐의를 유죄로 인정했다. 김씨는 2025년 2월 초 색동원 내 정씨의 방에서 정씨를 강간하고, 같은 달 식당 복도에서도 정씨를 강간해 약 2주간 치료가 필요한 상해를 입힌 혐의를 받았다. 또 다른 피해자 박모 씨에 대한 강간 혐의도 유죄로 판단했다.

재판부는 이 과정에서 지적장애가 있는 피해자의 진술 신빙성을 판단할 때 표현·인지·진술 능력 등 장애의 특수성을 충분히 고려해야 한다고 봤다.

정씨가 해바라기센터 조사 과정에서 자신이 알고 있는 단어와 표현을 사용하고 몸짓과 표정 등 비언어적 행동을 더해 피해 사실을 스스로 설명했으며, 범행 장소와 경위 등 핵심적인 부분에 대해서도 일관되게 진술했다고 판단했다.

특히 피해자의 제한된 표현·인지·진술 능력을 고려하면 간접적이거나 부수적인 사항에 관한 진술에 일부 의심스러운 부분이 있더라도 범행의 핵심 상황에 관한 일관된 진술의 신빙성까지 배척할 수는 없다고 판단했다.

반면 피해자 장모 씨에 대한 장애인피보호자강간 혐의는 이유무죄로 판단했다. 해당 혐의가 성립하려면 단순히 장애가 있는 피해자의 의사에 반해 성관계를 했다는 사실을 넘어 성관계를 목적으로 폭행이나 협박을 했다는 점까지 인정돼야 하지만, 검찰이 제시한 공소사실과 증거만으로는 이를 인정하기 어렵다고 봤다.

다만 장씨에게 성적 수치심을 주는 행위를 한 장애인복지법 위반 혐의는 유죄로 인정했다.

재판부는 양형 이유에 대해 김씨가 장애인 복지시설 종사자로서 장애인의 권익을 보호하고 학대를 예방해야 할 의무가 있음에도 피해자들과의 권력관계에서 비롯된 불균형을 이용해 이들을 자신의 성적 욕구를 해소하는 수단으로 삼았다며 죄질이 상당히 좋지 않다고 질타했다.

특히 피해자들이 가장 안전하게 보호받아야 할 시설에서 범행을 당한 점과 김씨가 피해 회복을 위해 별다른 노력을 하지 않은 점 등도 불리한 정상으로 고려했다.

피해자 측 법률대리인인 법무법인 바른 고은영 변호사는 선고 직후 "지적장애 피해자의 진술 특성을 고려해 실체적 진실을 바라봐 준 판결이라는 점에서 의미가 있다"고 평가했다.

재판부가 직접 색동원을 찾아 범행 장소와 시설 구조 등을 살펴본 현장검증에 대해서는 "피해자의 단편적인 진술만으로 파악하기 어려운 당시 상황과 진술의 의미를 깊이 이해하는 데 도움이 됐을 것"이라고 말했다.

고 변호사는 이어 "폐쇄적인 시설에서 구조적으로 은폐되는 범죄는 관할에 얽매이지 않고 전문 수사기관이 수사할 수 있는 제도적 장치가 필요하다"며 "시설과 이해관계가 없는 제3의 기관을 통한 실질적인 정기 점검도 필요하다"고 강조했다.

pmk1459@newspim.com

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다이슨, 68만원 전동 칫솔 공개 [서울=뉴스핌] 최원진 기자= 고가의 무선청소기와 헤어드라이기로 유명한 영국 가전기업 다이슨이 인공지능(AI) 탑재 전동 칫솔을 선보이며 구강케어 시장에 도전장을 내밀었다.  1일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)은 다이슨이 초소형 카메라와 AI 기술을 탑재해 칫솔질과 치실 기능을 동시에 수행하는 신제품 '다이슨 카메라제트(CameraJet)' 칫솔을 공개했다고 보도했다. 이번 신제품은 평소 치과 스케일링 치료에 극심한 공포와 불편함을 느꼈던 제임스 다이슨(79) 창업자의 개인적 경험에서 출발했다. 다이슨은 인터뷰에서 "나는 치실 사용을 꽤 꼼꼼하게 하는 편인데도, 치과 위생사는 뾰족한 곡괭이 같은 기구로 치석을 깎아낸다. 매번 갈 때마다 큰 스트레스였다"며 개발 배경을 밝혔다. 다이슨 엔지니어진이 6년간 개발한 이 제품은 헤드 부분에 장착된 초소형 카메라가 초당 28장의 실시간 이미지를 분석해 치아 사이의 틈새를 식별한다. 틈새가 감지되면 원깔때기 형태의 구강청결제를 순간적으로 분사해 플라크(치태)를 제거하는 방식이다. 기기를 기울이거나 뒤집어도 액체가 일정하게 분사되도록 무중력 탱크와 전용 펌프 메커니즘을 적용했다. 제품은 이달부터 세포라, 베스트바이, 아마존 등에서 세라믹 핑크와 블루 색상으로 우선 판매되며, 가을 중 코스트코에도 입점할 예정이다. 칫솔 가격은 499달러로, 한화로 약 68만 원이다. 여기에 기기와 카메라 시야를 가리지 않도록 특수 제작된 전용 '거품 없는 치약'도 있다.  다이슨 특유의 과감한 사업 방식도 눈길을 끈다. 별도의 구체적인 매출 목표나 비즈니스 플랜을 세우지 않고 제품을 출시했다는 그는 "매출 규모가 얼마나 될지 전혀 예측할 수 없다"면서도 "상업적으로 실패하더라도 과거 전기차 프로젝트처럼 수용하고 중단하면 될 뿐"이라고 덧붙였다. [사진= 다이슨 영국 홈페이지] wonjc6@newspim.com 2026-09-02 10:48
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평균급여 1억 넘는 '톱10' 기업은 [서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 국내 500대 기업의 올 상반기 직원 1인당 평균급여가 5500만원에 육박한 것으로 나타났다. 한국금융지주는 1억8400만원으로 가장 높았고 금융권을 제외하면 SK하이닉스가 1억4400만원으로 1위를 차지했다. 2일 기업데이터연구소 CEO스코어가 500대 기업 가운데 2025년과 2026년 반기 급여 비교가 가능한 345개사를 분석한 결과, 올 상반기 직원 1인당 평균급여는 5499만원으로 집계됐다. 지난해 같은 기간 5136만원보다 7.1%(363만원) 늘었다. [사진=CEO스코어] 기업별로는 한국금융지주가 1억8400만원으로 가장 높았다. 메리츠증권(1억6521만원), 한국투자증권(1억6200만원), 유안타증권(1억4900만원), SK하이닉스(1억4400만원)가 뒤를 이었다. 상반기 평균급여가 1억원을 넘은 기업은 모두 20곳이었다. 이 가운데 증권사가 12곳, 금융지주가 5곳으로 대부분을 차지했다. 비금융권에서는 SK하이닉스와 두나무, 두산 등 3곳만 이름을 올렸다. 업종별 평균급여는 금융지주가 1억1388만원으로 가장 높았고 증권(1억710만원), 통신(6967만원), 은행(6700만원) 순이었다. 평균급여가 가장 낮은 곳은 이랜드월드로 1700만원이었다. 한국금융지주와의 격차는 1억6700만원으로 10.8배에 달했다. CJ프레시웨이(1900만원), 현대그린푸드(2032만원) 등도 하위권에 머물렀다. syu@newspim.com 2026-09-02 10:18

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
이 내용에 포함된 데이터와 의견은 뉴스핌 AI가 분석한 결과입니다. 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 특정 종목 매매를 권유하지 않습니다. 투자 판단 및 결과에 대한 책임은 투자자 본인에게 있습니다. 주식 투자는 원금 손실 가능성이 있으므로, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담을 권장합니다.
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