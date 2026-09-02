CJ대한통운, 美 엘우드 물류센터 가동…전역 1~2일 내 운송

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美 전역 1~2일 운송

첨단산업 공급망 공략

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = CJ대한통운은 한국해양진흥공사와 공동 구축한 미국 일리노이주 엘우드 물류센터의 운영을 시작했다고 2일 밝혔다.

시카고 인근에 자리 잡은 엘우드센터는 연면적 약 10만2775㎡ 규모로 축구장 약 14개에 해당한다. 대형 화물차가 동시에 물품을 입출고할 수 있는 130개 도크와 12m 높이의 유효층고를 갖췄다.

CJ대한통운이 한국해양진흥공사와 공동 구축한 미국 일리노이주 엘우드 물류센터 전경. [사진=CJ대한통운]

센터 인근에는 미국 화물철도 기업 BNSF와 유니온퍼시픽의 철도 터미널이 있다. 철도와 주요 고속도로를 잇는 복합운송망을 활용하면 미국 전역으로 1~2일 안에 운송할 수 있다는 게 회사 측 설명이다.

CJ대한통운은 엘우드센터의 외국무역지대(FTZ) 인증도 추진하고 있다. FTZ는 미국 정부가 지정한 구역에서 해외 반입 물품의 보관·가공·재수출 등에 특례를 적용하는 제도다.

CJ대한통운이 한국해양진흥공사와 공동 구축한 미국 일리노이주 엘우드 물류센터 전경. [사진=CJ대한통운]

회사는 FTZ를 활용하면 해외에서 제품이나 부품을 미리 반입해 보관한 뒤 현지 수요에 맞춰 가공·출고할 수 있어 공급 기간을 줄이고 수요 변화에 대응할 수 있다고 설명했다.

엘우드센터는 배터리 원자재 등 첨단산업 물류 수요를 담당할 예정이다. CJ대한통운은 대규모 보관공간과 미국 전역 운송망을 토대로 관련 고객군을 확대할 계획이다.

CJ대한통운은 한국해양진흥공사와 함께 구축한 미국 뉴저지주 시카커스센터도 지난해 10월부터 운영하고 있다. 약 1만㎡ 규모인 시카커스센터는 동부 소비시장과 수출입 물류를 연결하고, 엘우드센터는 미국 내륙을 잇는 광역 공급망 거점으로 운영할 방침이다.

kji01@newspim.com