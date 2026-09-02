SK이노베이션, 발달장애인 음악축제 'GMF' 10주년

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본선 6개팀 공연…140명 진학·취업·창업 등 사회 진출 성과

[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=SK이노베이션이 후원하는 전국 발달장애인 음악축제 '그레이트 뮤직 페스티벌(GMF)'이 올해로 10주년을 맞았다.

SK이노베이션은 지난 1일 서울 강남구 코엑스 오디토리움에서 제10회 GMF 본선 무대를 개최했다고 2일 밝혔다.

이날 행사에는 정향미 문화체육관광부 문화예술정책실장, 추형욱 SK이노베이션 대표이사, 오지철 하트-하트재단 회장, 홍준화 SM C&C 광고사업부문 대표, 김대진 한국예술종합학교 교수 등이 참석했다. 약 1000석 규모의 객석은 3년 연속 전석 매진됐다.

올해 GMF에는 전국에서 총 36개 팀이 예선에 참가했으며 이 가운데 6개 팀이 본선에 올랐다. 대상은 '남산ART 오케스트라'가 차지해 문화체육관광부 장관상과 상금 1000만원을 받았다.

최우수상은 '라온 트리오', 우수상은 '국악예술단 손울림'과 '지캡밴드', 장려상은 '아비앙또'와 '하음오케스트라'가 각각 수상했다.

GMF는 2017년부터 SK이노베이션의 후원으로 사회복지법인 하트-하트재단이 매년 개최하고 있다. 지난 10년간 총 326개 팀, 3313명의 발달장애인 연주자가 참가했으며 누적 관객은 약 4만명에 달한다.

[사진=SK이노베이션]

SK이노베이션은 GMF를 단순 경연을 넘어 발달장애 음악인의 발굴과 교육, 공연, 사회 진출까지 연결하는 프로그램으로 운영해왔다. 지금까지 참가자 가운데 약 140명이 음대 진학과 취업, 창업 등으로 이어지는 성과를 냈다.

GMF를 통해 발굴된 수상팀들은 서울시립교향악단과의 협연, 청와대 영빈관 공연, 미국 뉴욕 유엔 세계 장애인의 날 초청공연 등 국내외 무대에도 참여해왔다.

해외 교류도 확대하고 있다. 2023년 미국 조지아주 애틀랜타에서 'GMF in USA'를 개최한 데 이어 2024년과 2025년에는 헝가리 부다페스트에서 'GMF in Hungary'를 열었다.

SK이노베이션은 앞으로도 GMF를 통해 발달장애 음악인들의 전문 연주 활동과 사회 진출을 지원한다는 계획이다.

강충식 SK이노베이션 부사장은 "발달장애 음악인의 재능이 교육과 공연을 넘어 사회적 성취로 이어질 수 있도록 지원하겠다"며 "GMF가 SK그룹을 대표하는 사회공헌 브랜드로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

heoneykim@newspim.com